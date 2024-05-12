喬治亞5萬民眾首都集會 抗議境外影響力法案

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（中央社喬治亞首都特比利西11日綜合外電報導）喬治亞約5萬民眾今天在特比利西（Tbilisi）市中心集會，抗議政府具高度爭議性的「境外影響力」法案。這個法案被視為與俄羅斯箝制異己所採行的法律如出一轍。

綜合法新社和路透社報導，喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）去年曾在強烈反彈聲浪下，中止了爭議性「境外影響力」法案提案計畫，但今年4月重新引入通過這項法律的計畫，自此境內抗議聲浪不斷。

這項法案一旦通過，任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織（NGO）將必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。這個產業的幾乎所有團體都將受到影響。

這項法案也將影響獨立媒體。它因為複製了克里姆林宮用來壓制異己的一項立法，而在喬治亞被冠上「俄羅斯法」名稱。

法新社記者今天晚上看到示威民眾聚集在特比利西的歐洲廣場（Europe Square），他們在大雨中高喊「向俄羅斯法說不！」「向俄羅斯獨裁政權說不！」，應揮舞著紅白相間的喬治亞國旗與藍色的歐盟旗幟。

喬治亞多年以來一直尋求加強與西方的關係，但「喬治亞之夢」遭控試圖讓國家朝俄羅斯靠攏。

22歲的表演系學生阿努基（Anuki）表示，她這一代有責任「確保我們的未來、後代的未來安全無虞，不僅享有言論自由，且基本上都是自由的」。

阿努基補充表示，他們不想成為俄羅斯的一部分，而「成為歐洲的一部分，一直都是且永遠會是我們的目標」。

「喬治亞之夢」創辦人艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）的說法是，為避免喬治亞人被西方國家拿來當作對抗俄國的「砲灰」，這項法律有其必要。

喬治亞反對派團體呼籲今天起展開新一輪的抗議活動。

歐洲聯盟、美國和聯合國都公開反對這項法案。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在社群平台X上寫道：「我們對喬治亞的民主倒退深感震驚。」

蘇利文說：「喬治亞國會議員面臨著關鍵抉擇，看是要支持喬治亞人民的歐洲大西洋目標，還是通過一項與民主價值背道而馳、克里姆林宮式的境外代理人法。」他說：「我們與喬治亞人民站在一起。」

蘇利文寫道：「喬治亞之夢近來的言論、立法上的變更，以及違背喬治亞人民期望的各項舉措，目的都是把喬治亞民眾與美國和歐洲分隔開來。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130512