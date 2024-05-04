喬治亞境外影響力法案惹議 總理駁斥美國歐盟批評

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（中央社特比利西3日綜合外電報導）黑海國家喬治亞國會二讀通過「境外影響力」法案引發質疑，喬治亞總理科巴伊澤今天駁斥美國和歐盟對法案的批評，認為這項法案的反對者不願進行有意義的討論。

路透社報導，這項法案正在喬治亞國會艱難地審議中，法案一旦通過，將要求從國外獲得20%以上資金的組織登記為外國勢力代理人。反對者抨擊這項要求是權威取向，是仿效克里姆林宮的作為。

數千名抗議者今天再次走上街頭表達他們的反對意見，前往喬治亞執政聯盟喬治亞之夢（Georgian Dream）總部，然後參加東正教復活節週日（Orthodox Easter Sunday）之前的聖週五（Holy Friday）禮拜。

歐盟和美國敦促喬治亞放棄這項立法，否則可能會損害其加入歐盟和更廣泛的美歐跨大西洋聯盟的機會。

這場對峙被視為一場更廣泛鬥爭的一部分，可能決定喬治亞這個擁有370萬人口、自前蘇聯解體以來經歷戰爭和革命的國家，是向歐洲靠攏，還是回到莫斯科的影響之下。

科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）說，這項立法對於喬治亞這個南高加索國家的透明度和問責制是必要的。

白宮憂心這項立法可能會扼殺異議和言論自由。

科巴伊澤在與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）的會談中表達失望之情，認為歐盟「一直不願進行實質討論」。

米歇爾則在X平台上說：「喬治亞公民要求建立開放民主和多元化社會的呼聲必須得到重視…喬治亞的未來應和歐盟在一起。不要錯過這個歷史性的機會。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130504