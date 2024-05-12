2024歐洲歌唱大賽Nemo奪冠 非二元性別歌手第一人[影]

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（中央社瑞典馬爾默11日綜合外電報導）瑞士歌手尼莫（Nemo）今天贏得「歐洲歌唱大賽」（Eurovision），成為賽史首位奪冠的非二元性別歌手。今年的盛會，因以色列於加薩（Gaza）戰爭期間參賽而引發爭議。

法新社報導，24歲的尼莫以The Code一曲贏得評審團的最高分，並囊括夠多的民眾投票拿到591分，在瑞典馬爾默（Malmo）舉行的決賽中擊敗克羅埃西亞參賽者奪冠，克羅埃西亞參賽者Baby Lasagna以547分位居亞軍。

影片來源：Eurovision Song Contest

尼莫領獎時淚流滿面地說：「我希望這場比賽能夠兌現承諾，繼續為這個世上的每個人維護和平與尊嚴。」

尼莫本身的非二元性別認同歷程，為這首非常個人化的獲獎作品提供了靈感。尼莫說：「The Code講述的是我開始意識到自己既不屬於男性，亦不屬於女性的旅程。」

今天有25個國家參賽，但大部分焦點都集中在以色列晉級決賽的爭議上。以色列選手戈蘭（Eden Golan）今天上台表演時，觀眾席同時響起了歡呼聲和噓聲，她最後以375分拿到第5名。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130512