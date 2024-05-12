本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

2024歐洲歌唱大賽Nemo奪冠 非二元性別歌手第一人[影]

2024/5/12 13:41（5/12 14:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
來自瑞士的非二元性別歌手尼莫11日贏得「歐洲歌唱大賽」冠軍。（圖取自instagram.com/eurovision）
來自瑞士的非二元性別歌手尼莫11日贏得「歐洲歌唱大賽」冠軍。（圖取自instagram.com/eurovision）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社瑞典馬爾默11日綜合外電報導）瑞士歌手尼莫（Nemo）今天贏得「歐洲歌唱大賽」（Eurovision），成為賽史首位奪冠的非二元性別歌手。今年的盛會，因以色列於加薩（Gaza）戰爭期間參賽而引發爭議。

法新社報導，24歲的尼莫以The Code一曲贏得評審團的最高分，並囊括夠多的民眾投票拿到591分，在瑞典馬爾默（Malmo）舉行的決賽中擊敗克羅埃西亞參賽者奪冠，克羅埃西亞參賽者Baby Lasagna以547分位居亞軍。

影片來源：Eurovision Song Contest

尼莫領獎時淚流滿面地說：「我希望這場比賽能夠兌現承諾，繼續為這個世上的每個人維護和平與尊嚴。」

尼莫本身的非二元性別認同歷程，為這首非常個人化的獲獎作品提供了靈感。尼莫說：「The Code講述的是我開始意識到自己既不屬於男性，亦不屬於女性的旅程。」

今天有25個國家參賽，但大部分焦點都集中在以色列晉級決賽的爭議上。以色列選手戈蘭（Eden Golan）今天上台表演時，觀眾席同時響起了歡呼聲和噓聲，她最後以375分拿到第5名。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130512

影片來源：Eurovision Song Contest
延伸閱讀
宇多田光自承非二元性別者 不想被男女性別定義[影]唱紅Let It Go 黛咪洛瓦特宣布為非二元性別者美國X性別護照申請上路 走出男女二分法估120萬人受惠有陰陽性才是法語？法字典收非二元性別字掀激辯蘇格蘭新法禁煽動跨性別仇恨 JK羅琳嗆期待被捕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：