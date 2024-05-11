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聯大壓倒性表決挺巴勒斯坦建國 以色列代表憤怒絞碎憲章
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歐洲歌唱大賽爭議不斷 以色列參賽惹議、荷蘭突退出排練

2024/5/11 09:14（5/11 10:04 更新）
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10日以色列選手戈蘭在歐洲歌唱大賽決賽前排練。（路透社）
10日以色列選手戈蘭在歐洲歌唱大賽決賽前排練。（路透社）
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（中央社馬爾默10日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽（Eurovision）在瑞典馬爾默舉行，當地因以色列參賽爆發抗議，並引發激烈爭論；而荷蘭選手則在決賽前夕因不明原因退出排練。

法新社報導，由於以色列選手戈蘭（Eden Golan）晉級明天的決賽，上萬名支持巴勒斯坦的示威者昨天在馬爾默（Malmo）遊行，預計將有更多抗議活動。

德國文化部長羅斯（Claudia Roth）和其他政府譴責因以色列在加薩的行為，而抵制以色列藝人的要求。

她在前身為推特（Twitter）的社群平台X上發文表示，「特別是在這個時代，我們需要歐洲和以色列之間進行更多文化合作」，「絕對不能接受」抵制的要求。

法國歐洲事務部長巴霍（Jean-Noel Barrot）告訴「解放報」（Liberation）：「政治影響不了歐洲歌唱大賽。」但西班牙聯合政府中的極左翼匯總（Sumar）發起請願，呼籲將以色列排除在比賽之外。

歐洲歌唱大賽每年都能吸引上億觀眾觀賞賽事，來自26個國家的參賽歌手將爭奪今年的總冠軍。部分博弈網站預測戈蘭為奪冠熱門之一，其他人選還有來自克羅埃西亞的Baby Lasagna、烏克蘭的阿廖娜（Alyona Alyona）和海爾（Jerry Heil），以及來自瑞士的尼莫（Nemo）。

歐洲歌唱大賽還爆發更多爭議，主辦單位歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）宣布，荷蘭參賽者克雷恩（Joost Klein）因不明「事件」被禁止參加今天的排練。

荷蘭廣播公司SVT表示，這起事件與攝影師發生衝突有關。荷蘭廣播協會AVROTROS表示，仍在繼續調查事發經過，並與歐洲廣播聯盟「持續談話」。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130511

#以色列
#歐洲
#荷蘭
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