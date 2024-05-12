高雄少年無照騎機車閃避男童 撞踩風大道燈桿不治

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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄17歲蘇姓少年無照駕駛機車載友人11日沿旗津踩風大道行駛，為閃避男童騎乘自行車撞上路旁燈桿，蘇男頭部撕裂傷今天凌晨不治，警方已報請檢察官明天相驗。

高雄市政府警察局鼓山分局指出，蘇男與18歲學長蔡姓男子及其他友人相約至旗津遊玩，蘇男中午12時許無照騎機車載蔡男，沿著旗津區踩風大道自北往南行駛，接近義竹街出口時為閃避前方10歲黃姓男童騎乘自行車重心不穩，雙方擦撞後，機車撞上路旁燈桿。

消防局獲報將3人送醫治療，蔡男及黃童僅手腳多處輕微擦挫傷，經醫院包紮後已先行出院，但蘇男受頭部撕裂傷、當場失去生命跡象，經醫院搶救在今天凌晨1時許不治。

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據了解，機車原本是由考取駕照的蔡男駕駛，一群人吃過午餐後，換手由沒有駕照的蘇男騎乘，未料發生意外，蘇男家長到案說明時悲痛欲絕。

警方表示，高雄市旗津區「踩風大道」屬公園步道，進出口都有設置禁止汽機車進入指示牌，若違規可由管理機關依「高雄市公園管理自治條例」第19條，處新台幣1500元以上、9000元以下罰鍰，並應立即離開，若經告誡仍不從，得按次處罰。（編輯：黃世雅）1130512