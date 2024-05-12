SBL裕隆挺過風波2連霸 40歲周士淵奪FMVP還想再戰

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（中央社記者陳容琛新北12日電）裕隆納智捷今天在超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽最終戰以88比84險勝台灣啤酒，完成2連霸，征戰逼近20個賽季的40歲裕隆老將周士淵如願抱回FMVP，忍不住泛淚的他透露，還想延續籃球生涯。

上季風光勇奪SBL冠軍的裕隆，沒想到休賽季卻受到假球、簽賭案影響，甚至爆出上季年度最有價值球員（MVP）柯旻豪在內9名裕隆球員涉案，後續遭到球團終止契約，不僅讓戰力大受衝擊，也導致本季挑戰衛冕之路充滿挑戰。

不過，陣容全面更換的裕隆，隨著賽季進行漸入佳境，4月底更在季後挑戰賽擊敗台灣銀行，搶下總冠軍賽門票，與例行賽頭號種子台啤爭奪冠軍金盃。

第21屆SBL超級籃球聯賽12日在板橋體育館進行總冠軍賽最終戰，由隆納智捷隊與台灣啤酒隊交手，裕隆洋將布蘭登（前藍衣者）在首節灌籃得分。中央社記者趙世勳攝 113年5月12日

總冠軍賽前4場打完，雙方戰成2比2平手，今天在板橋體育館迎來決勝第5戰，裕隆靠著洋將布蘭登（Brandon Moss）繳出22分、19籃板、5助攻、2抄截、2阻攻的全能成績單，加上本土球員藍少甫、周士淵分別挹注20分及19分，率隊驚險完成衛冕。

年滿40歲的周士淵透露，今年奪冠的感觸很深，從季前歷經風風雨雨、不被外界看好，甚至連自己都沒信心，到現在開心所有人再度達成冠軍目標，「當了2年隊長，拿到2次冠軍，這些我想都沒有想過，也謝謝球員都很聽我的話，相信他們之後的表現會愈來愈好。」

第3戰不慎右手小拇指斷掉，周士淵簡單包紮後繼續上場，展現十足拚戰精神，最後也奪下夢寐以求的總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。他表示，打這麼久當然想拿1次證明自己，「想不到今年讓我拿到，真的圓夢了。」

周士淵笑說，起初以為FMVP是洋將布蘭登，因此當聽到自己名字時，頓時有點嚇到，並強調自己還沒準備退役，還會以球員身分持續征戰，「謝謝我的身體，還能保持體力，我也很珍惜在場上奔跑的日子。」

拿下執教生涯首座冠軍，裕隆執行教練李啟億透露，走過假球風波後，全隊都專注在球場上，才能忘記以前的痛，並感謝周士淵、吳岱豪扮演老將角色，「壓力完全釋放，我們從不被看好到奪冠，這個感覺很不一樣。」（編輯：張雅淨）1130512

第21屆SBL超級籃球聯賽總冠軍賽12日在板橋體育館由裕隆納智捷隊與台灣啤酒隊進行封王戰，終場由裕隆以88比84拿下勝利，球員在場內開心歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年5月12日

第21屆SBL超級籃球聯賽總冠軍賽12日在板橋體育館迎來決勝第5戰，終場裕隆納智捷隊以88比84擊敗台灣啤酒隊，場內拋下藍色勝利彩帶。中央社記者趙世勳攝 113年5月12日

第21屆SBL超級籃球聯賽總冠軍賽12日在板橋體育館，由裕隆納智捷隊與台灣啤酒隊上演封王戰，裕隆洋將布蘭登（左）打滿40分鐘，整場拿下22分、19籃板，助隊終場以88比84險勝台啤。中央社記者趙世勳攝 113年5月12日