裁定延押2個月 士院：柯旻豪有勾串證之虞

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）士院審理前SBL裕隆隊球員涉假球、簽賭案，由於柯旻豪押期屆滿，日前法院開庭訊問。合議庭認為，柯旻豪犯嫌重大，有勾串證之虞，裁定自今天起延押2個月，並禁止接見通信。

前裕隆隊球員吳季穎去年被控簽賭、打假球。士林地檢署今年依違反運動彩券發行條例等罪起訴15人，包括本案唯一在押中的前球員柯旻豪，以及吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩、外籍球員斑霸等人。

由於柯旻豪羈押期限將至，合議庭4月16日提訊柯旻豪召開延押庭。柯旻豪主張，他有簽賭，但沒有打假球、操控比賽，他已被羈押5個月，願意遵守法院限制，不會串證、接觸共犯，並可出具新台幣50萬元保金，希望法官准許交保。

公訴檢察官認為，柯旻豪於本案位居主導角色，同案被告翁嘉鴻仍未到案，仍有勾串可能，建請法院延長羈押。

合議庭認為，柯旻豪仍否認部分犯行，且依卷內事證，堪認柯旻豪犯嫌重大；考量柯旻豪就案情的部分供述與同案被告證述有異，仍有調查的必要，且尚有共犯在逃，有事實足認柯旻豪有勾串證之虞，仍有羈押的必要，裁定今天起延押2個月，並禁止接見通信。（編輯：方沛清）1130502