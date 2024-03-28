SBL簽賭假球案 柯旻豪坦承簽賭否認打假球

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）士林地院今天開庭審理前SBL裕隆隊球員涉假球、簽賭案。柯旻豪否認打假球、要求球員配合並分紅等犯行，僅承認下注簽賭4場賽事。

士林地檢署起訴指出，柯旻豪等人涉嫌透過地下簽賭網站簽賭多場超級籃球聯賽（SBL）賽事，並於民國111年12月27日起至去年5月21日比賽時，以指示或配合打假球控制比賽分數的手法詐取賭資，其中7場賽事涉打假球。

檢察官認定，柯旻豪等人涉犯運動彩券發行條例結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平、刑法賭博、意圖營利供給賭博場所、加重詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴，並沒收犯罪所得新台幣2577萬7568元。

士林地方法院今天首度開庭，提訊在押中的柯旻豪，並傳喚前球員陳品銓、周暐宸、地下簽賭網站組頭邱繼緯、吳季穎前女友黃品瑄、張姓男子到庭。

柯旻豪否認打假球，沒要求球員配合打假球，也沒分紅給球員，但承認簽賭下注部分賽事，會給一些人錢，是因為他在旅館推筒子賭博贏錢才給球員吃紅。

柯旻豪辯護律師鄭雅芳表示，檢察官指控的放水行為，是因為柯旻豪被敵隊貼身防守，當時賽事僅剩下7分20秒，他才出手投到籃板，並非離譜投籃，已把賽事畫面做為證物。

至於陳品銓、周緯宸同樣否認打假球、簽賭，但承認有從柯旻豪、吳季穎拿到錢，但不曉得是否為分紅，並各別聲請傳喚吳季穎、柯旻豪、黃品瑄。

而被指控為組頭的邱繼緯坦承部分犯行但否認為組頭，並表示他與球員一樣是賭客，沒有從中賺取球員的任何報酬，希望法官從輕量刑。此外，黃品瑄、張姓男子則坦承協助吳季穎下注簽賭，希望獲取緩刑的機會。

法官諭知本案於4月8日、16日、23日再開庭，柯旻豪還押台北看守所。此外，由於柯旻豪押期屆滿，16日上午11時召開延押庭訊問，全案候核辦。（編輯：張銘坤）1130328