SBL簽賭假球案起訴15人 士院3/28提訊柯旻豪開庭

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。由於被告、辯護人眾多，士院定3月28日、4月8日開庭，在押中的柯旻豪則於3月28日提訊到庭。

全案起於，媒體報導時任裕隆隊球員吳季穎涉簽賭、打假球；士林地檢署去年發動數波搜索、約談，循線查出同隊球員柯旻豪涉案，並聲押禁見獲准。

士檢今年偵查終結起訴，15名被告有前球員柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸等10人，地下簽賭網站組頭邱繼緯、吳季穎前女友黃姓女子，以及張姓、游姓、邱姓等被告。

起訴指出，柯旻豪、吳季穎透過九州娛樂城等地下簽賭網站下注簽賭多場超級籃球聯賽（SBL）賽事，其他8名球員也簽賭贏得賭資，另為求朋分利益，而配合指示打假球、放水賽事。

檢察官認定，柯旻豪、吳季穎等人涉嫌於民國111年12月27日起至去年5月21日進行SBL賽事時，以指示或配合打假球控制比賽分數的手法，詐取鉅額賭資，其中7場賽事涉打假球。

檢方依違反運動彩券發行條例結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平、刑法賭博、意圖營利供給賭博場所、加重詐欺取財等罪嫌，日前提起公訴，沒收犯罪所得新台幣2000萬餘元，另通緝逃匿中的前球員翁嘉鴻。

由於柯旻豪在押，雖願意出具50萬元具保停押，但法官認為柯旻豪罪嫌重大且未坦承全部犯行，仍裁定延押禁見。

士林地方法院已訂出SBL簽賭假球案的庭期為3月28日、4月8日。士院指出，因被告、辯護人人數眾多，而分為4場次進行準備程序，至於目前在押中的柯旻豪，預計3月28日上午提訊到庭。（編輯：李錫璋）1130223