SBL簽賭假球案移審 柯旻豪延押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）士檢偵結前SBL裕隆隊球員柯旻豪等人涉簽賭及打假球案，起訴15名被告，由於柯旻豪在押，移請士院審理，今天召開接押庭後，因柯旻豪罪嫌重大且否認部分犯行，晚間諭知羈押禁見。

士林地方法院今天下午召開接押庭，柯旻豪坦承有下注部分賽事，並表示是藉此分析2隊戰力的贏面，結果輸贏各半，也未涉打假球、指示、操控賽事得分結果，事後分錢給同隊隊友，是因隊友間玩牌輸贏，並非簽賭自家球隊賽事。

柯旻豪辯護律師則表示，本案其他被告先前以新台幣10萬元至30萬元不等金額交保，柯旻豪願意出具50萬元交保停押。

法官審理後諭知，柯旻豪否認部分犯行，惟依先前供述內容、相關證人證述、手機通訊對話紀錄等證據資料，堪認柯旻豪涉犯運動彩券發行條例、刑法賭博、加重詐欺等罪，犯罪嫌疑重大。

法官表示，柯旻豪就案情重要事項供述與多位證人證述有異，仍有調查必要，且尚有部分共犯在逃，若未將柯旻豪羈押並禁止接見、通信，難認柯旻豪不會與其他共犯串證，有事實足認柯旻豪有串滅證之虞，羈押原因仍存在。

法官指出，既然柯旻豪仍有串證致事實不明的可能，為保全後續審理程序順利進行，並斟酌柯旻豪人身自由遭限制程度，及健全運動彩券發行的社會公益，仍認為有羈押必要，因此諭知羈押禁見。

柯旻豪獲悉裁定後當庭表示，他下注金額不多並講出事實，在逃的翁嘉鴻與他無關，反而贏得最多賭資的吳季穎，誣指他操控比賽卻能交保，對他不公平。

全案起於，媒體報導時任裕隆隊球員吳季穎涉簽賭、打假球；士林地檢署去年發動搜索、約談，並將同隊球員柯旻豪聲押禁見獲准；士檢今天宣布偵結，依違反運彩條例等罪嫌起訴，並沒收犯罪所得新台幣2000萬餘元，另通緝逃匿中的前球員翁嘉鴻。

士檢指出，柯旻豪與組頭邱繼緯曾一同任職九太籃球隊，於是柯旻豪在超級籃球聯賽（SBL）第20屆賽季開賽時把邱繼緯介紹給吳季穎、顏聞佐。

起訴書指出，柯旻豪、吳季穎透過九州娛樂城等地下簽賭網站下注簽賭多場SBL賽事，及吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩、翁嘉鴻、斑霸等人為求朋分利益，涉嫌於民國111年12月27日起至去年5月21日進行SBL賽事時，以指示或配合打假球控制比賽分數的手法，詐取鉅額賭資，經檢察官認定7場賽事涉打假球。（編輯：吳協昌）1130202