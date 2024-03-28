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SBL簽賭假球案開庭 士院提訊柯旻豪

2024/3/28 10:31
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）前SBL裕隆隊球員柯旻豪等人涉打假球、簽賭案，檢方依違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴。士林地方法院合議庭今天下午首度開庭，並提訊在押中的柯旻豪到庭。

全案起於，媒體報導時任裕隆隊球員吳季穎涉簽賭、打假球；士林地檢署去年發動數波搜索、約談，查出同隊球員柯旻豪等人涉案，並聲押禁見柯旻豪獲准。

檢察官認定，柯旻豪等人涉嫌透過九州娛樂城等地下簽賭網站簽賭多場超級籃球聯賽（SBL）賽事，並於民國111年12月27日起至去年5月21日比賽時，以指示或配合打假球控制比賽分數的手法詐取賭資，其中7場賽事涉打假球。

檢察官依違反運動彩券發行條例、刑法賭博、加重詐欺取財等罪嫌起訴柯旻豪等15人，並沒收犯罪所得新台幣2000萬餘元，另通緝在逃中的前球員翁嘉鴻。

由於被告、辯護人數眾多，士林地方法院定3月28日、4月8日進行準備程序。今天提訊在押中的柯旻豪，另傳喚同案被告前球員陳品銓、周暐辰、地下簽賭網站組頭邱繼緯、吳季穎、前女友黃品瑄、邱姓男子、張姓男子、游姓男子到庭。（編輯：方沛清）1130328

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