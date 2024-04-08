SBL球員涉簽賭假球案 士院傳喚吳季穎斑霸等7人說明

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（中央社記者林長順台北8日電）前SBL裕隆隊球員涉簽賭及打假球，檢方依違反運彩條例等罪起訴。士林地院今天再度開庭，傳喚前球員吳季穎、李其恩、邱忠博、吳祐任、斑霸、顏聞佐及吳男的邱姓友人說明。

前裕隆隊球員吳季穎去年被控簽賭、打假球，士林地檢署今年依違反運彩條例等罪起訴15人，包括前球員柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸等及地下簽賭網站組頭等被告。

被告前球員李其恩（前右）出庭。中央社記者徐肇昌攝 113年4月8日

士林地方法院3月28日首度開庭，提訊在押中的柯旻豪，並傳喚前球員陳品銓、周暐宸及地下簽賭網站組頭等人，柯、陳、周均否認打假球。士院今天傳喚吳季穎、李其恩、邱忠博、吳祐任、斑霸、顏聞佐及邱男到庭。

吳季穎庭訊時未說明案情，委由律師發言。吳男律師指出，因尚未閱卷完，希望與吳季穎討論後再行陳報，並表示檢方認定犯罪金額很高，實際上沒那麼多。邱忠博、吳祐任否認打假球、賭博罪，李其恩部分認罪。

被告前球員斑霸（右）出庭。中央社記者徐肇昌攝 113年4月8日

斑霸庭訊時否認犯罪，強調自己沒有打假球，大家都知道他在球場是領導者，不需要其他球員指導怎麼打球，況且他的中文不夠流利，沒有辦法和吳季穎溝通如何打假球。他從非洲來台灣打球就是為了要贏。

顏聞佐坦承賭博但否認打假球，他哽咽表示，從小花很多時間在籃球上，很喜歡很喜歡籃球，想持續走籃球這條路，自己一開始是板凳球員，上場時間很少，有上場都希望能有好表現，「絕對否認打假球」。（編輯：方沛清）1130408

被告前球員顏聞佐（圖）出庭。中央社記者徐肇昌攝 113年4月8日

被告前球員邱廷昱（圖）出庭。中央社記者徐肇昌攝 113年4月8日