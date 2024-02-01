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防假球再現 政院促監控異常賽事、隊職員簽結

2024/2/1 12:11
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（中央社記者賴于榛台北1日電）SBL去年爆發假球、簽賭案，政院今天說，教育部體育署防賭機制將涵蓋職業與業餘聯賽，行政院長陳建仁也要求針對賽期不同階段提出相應作為與措施，包含成立隊職員簽結、建立異常賽事監控等。

超級籃球聯賽（SBL）去年爆發假球、簽賭案，前SBL球員吳季穎涉嫌打假球、場外下注簽賭，另還爆出年度MVP柯旻豪在內9名裕隆球員涉案，後續遭球團終止契約。陳建仁昨天主持政院治安會報時，要求加強防制運動賽事簽賭。

對於如何加強防制，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時表示，體育署署長鄭世忠針對SBL假球風波已經邀集中華籃協跟職籃聯盟共同討論防賭措施，也召集相關單位召開防賭機制會議。

林子倫表示，體育署已針對職業運動建立跨部會防賭機制合作平台，定期召開落實棒球運動防賭機制會議，藉此追蹤防賭機制的工作，後續防賭面向也將擴大涵蓋業餘聯賽，全面建立職業與業餘聯賽的防賭機制。

林子倫說，陳建仁昨天請部會針對賽期前、中、後不同階段提出相應作為與措施，包含成立防賭專案小組、隊職員簽結、建立異常賽事監控，涉案重罰等措施，避免類似事件衝擊國內運動賽事發展。（編輯：翟思嘉）1130201

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防假球事件再現 陳建仁令加強防制運動賽事簽賭
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