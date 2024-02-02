SBL假球簽賭案 士檢起訴吳季穎柯旻豪等15人沒收逾2000萬

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）士檢偵辦前超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷球員涉假球簽賭案，今天偵查終結，依運動彩券發行條例等罪嫌起訴前球員柯旻豪等被告15人，並向法院聲請沒收不法所得新台幣2000萬餘元。

士林地檢署發布新聞稿指出，自民國111年12月27日起至112年5月21日，進行第20屆超級籃球聯賽（SBL）賽程，裕隆隊部分球員集體簽賭，或透過其他友人協助下注簽賭及以打假球操控比賽結果等不法情事明確。

士檢指出，涉案前球員共10人，包括柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸；另有不同球隊的邱姓前助理教練、黃姓、張姓、游姓、邱姓等5人。此外，另一名前球員翁嘉鴻因逃匿，已依法發布通緝。

全案起於，檢警去年發動2波搜索行動，接連訊問涉案前球員吳季穎等人，訊後諭令交保候傳；檢察官向法院聲押禁見前球員柯旻豪獲准，日前法院裁定延押2個月。（編輯：陳政偉）1130202