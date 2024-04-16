SBL球員涉簽賭假球案 柯旻豪指遭吳季穎汙衊

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（中央社記者林長順台北16日電）前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球遭訴。士林地方法院今天開庭提訊在押的柯旻豪。柯旻豪坦承簽賭否認打假球，並指吳季穎汙衊他，盼法官准許新台幣50萬元交保。

前裕隆隊球員吳季穎去年被控簽賭、打假球，士林地檢署今年依違反運彩條例等罪起訴15人，包括前球員柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸等及地下簽賭網站組頭等被告。

士林地方法院今天提訊羈押中的柯旻豪召開延押庭。檢方指出，柯旻豪在本案位居主導者角色，同案被告翁嘉鴻仍未到案，仍有勾串可能，建請法院延長羈押。

柯旻豪坦承有簽賭，但否認打假球及操控比賽，他表示教練還誇他戰術成功，吳季穎先前供述是對他汙衊。法官詢問是否在賽事結束後刪除手機對話紀錄。柯旻豪說，他使用舊款手機，容量經常不足，有刪除備份資料的習慣，沒有故意滅證。

柯旻豪指出，他已被羈押5個月，很想家人和老婆，願意遵守法院的限制，不會串證、不會接觸共犯，如果有違反法院可以重判，可拿出50萬元作為擔保。他也表示，吳季穎與翁嘉鴻聯合對手台啤操控比賽都沒羈押，他卻要羈押，希望法官准許交保。

法官庭後諭知待合議庭評議後，再決定柯旻豪是否繼續羈押或交保。（編輯：方沛清）1130416