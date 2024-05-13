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立陶宛總統大選開票逾6成 路透：瑙塞達得票率46%有望連任

2024/5/13 06:54（5/13 07:43 更新）
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立陶宛總統瑙塞達。（圖取自facebook.com/nausedagitanas）
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（中央社維爾紐斯12日綜合外電報導）立陶宛今天舉行總統大選，現任總統瑙塞達看起來可望連任。在俄羅斯對烏克蘭戰爭期間，安全疑慮成為這個波羅的海國家本次選戰焦點。

路透社報導，逾6成選票完成計票後，59歲的瑙塞達（Gitanas Nauseda）贏得46%選票，距離首輪就過半勝選僅一步之遙。得票居次的49歲現任總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）獲16%選票。

如果最終計票結果一如選前民調顯示的無候選人得到逾5成選票，則將於26日進行決選。

瑙塞達在投票結束後告訴記者，矢言就西方盟國對烏蘭軍事援助一事升高壓力。

他說：「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都已經說過這些話了，他們不需要我們的善意聲明，那對戰鬥沒有用。他們需要防空系統…擁有防空系統之前，烏克蘭還是不堪一擊。」

選民憂心這個波羅的海國家未來恐將成為俄羅斯侵略對象。曾被莫斯科統治的立陶宛現在是北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟成員。（譯者：何宏儒）1130513

#烏克蘭戰爭
#立陶宛
#瑙塞達
#澤倫斯基
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