立陶宛駐處名稱成選舉焦點 吳釗燮：相信不會改變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北9日電）立陶宛總統瑙塞達提及改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中關係的說法引發討論。外交部長吳釗燮今天表示，代表處名稱涉及政府與政府的協議，目前沒有更動，相信不會被改變，與立陶宛之間的關係不會有問題。

立陶宛媒體報導立國總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）提及「駐立陶宛台灣代表處」應更名以穩定與中國關係。吳釗燮上午接受廣播節目專訪時表示，當時設立台灣代表處是台灣與立陶宛官方協商結果，是政府與政府之間的討論。

吳釗燮說，立陶宛是民主國家，對於台灣代表處名稱有些討論，但代表處名稱涉及政府與政府的協議，立陶宛國內即使是反對黨，也認為台灣代表處名稱應繼續維持，有些原來不贊成者近年逐漸認為台灣是可靠夥伴。

吳釗燮表示，立陶宛是內閣制，接下來進行國會選舉才會形成一個新政府，反對黨人士從過去質疑到現在非常相信、非常力挺與台灣關係，變化是很大的；代表處名稱若要更改也要與台灣協商，目前沒有更動，相信不會被改變，與立陶宛之間的關係不會有問題。

外交部日前表示，尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼兩國未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主夥伴關係。（編輯：郭無患）1130509