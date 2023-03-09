友台遭中國貿易封鎖 立陶宛外長：我們挺過來了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）立陶宛外長藍斯柏吉斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，談到因為台灣在立陶宛設立代表處，導致立陶宛和中國關係緊張，甚至遭北京封鎖貿易，但立陶宛挺了過來。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）6日在美國國務院會見國務卿布林肯（Antony Blinken），雙方會後發布聯合聲明，表示會強化立陶宛與台灣經濟夥伴關係，支持台灣有意義的國際參與，此外也強調會持續抵抗中國經濟脅迫。立陶宛因2021年同意與台灣互設代表處，遭到中國經濟脅迫。

CNN主播艾曼普（Christiane Amanpour）7日專訪藍斯柏吉斯時表示，主要因為台灣問題，立陶宛和中國關係陷入緊繃，立陶宛當局是否曾與中國領導階層討論過北京與俄羅斯的關係？藍斯柏吉斯回答，中國並不認為小國可以表達自己的意見。

藍斯柏吉斯還說，立陶宛因允許台灣於2021年11月設立「駐立陶宛台灣代表處」，導致與中國的貿易全面踩煞車。

他指出，台灣設立的「並非外交上的辦事處（指大使館），但中國不喜歡辦事處的名稱，所以他們決定採取行動。不過，台灣在立陶宛的辦事處現在仍然存在，以後也持續會在。」

藍斯柏吉斯說，「我們頂住了這個壓力，貿易也回來了。這是因為世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制開啟後，中國就必須說明，為什麼他們要（對立陶宛）採取這種立場？我們跟他們一樣，都是成員國。」

「這個過程對我們是個嚴峻挑戰，但我們也從中學到很多。我相信這絕對不會是最後一次，因為我們不是第一個，也不會是最後一個，但立陶宛學到的經驗，也可以應用在其他國家。」（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120309