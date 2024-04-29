波羅的海三國外長：俄羅斯干擾GPS恐致空難事故

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（中央社維爾紐斯29日綜合外電報導）兩架芬蘭班機日前因導航訊號干擾而被迫中途折返，波羅的海三國外交部長警告，俄羅斯干擾全球衛星定位系統（GPS），恐導致空難事故發生。

「金融時報」（Financial Times）報導，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛外長都在週末分別示警，指出遍及波羅的海區域的GPS干擾已經構成危險。這類干擾現象近幾週呈現增加趨勢。

芬蘭航空公司（Finnair）兩架班機本月25日、26日，原定自芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）飛至愛沙尼亞第二大城市塔爾圖（Tartu），然而由於GPS干擾，這兩架班機無法安全飛行至預定目的地，因此被迫掉頭返回芬蘭。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）告訴金融時報：「當你在夜間駕駛，如果有人關掉你的車頭燈，這是非常危險的事情。如今波羅的海區域靠近俄羅斯邊境的狀況，其危險性之高已不容忽視。」

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）表示：「我們認為GPS的狀況，是俄羅斯敵對活動的一部分。我們絕對會與盟邦討論這個問題。」

薩克納還說：「這類行動是一種混合攻擊，威脅到我們的民眾及安全，我們絕不會容忍。」

拉脫維亞外長布雷澤（Baiba Braže）也強調：「我們嚴肅看待這些事件。我方相關機構與其他國家相關單位保持聯繫。」

根據專家，近幾個月有數以萬計的民航班機受到GPS干擾影響。這類干擾不僅會影響這個地區所有GPS使用者，也會阻礙波羅的海船隻收發訊號，瑞典海軍因此對船運安全提出示警。

根據專家說法，執行GPS干擾的難度不高，且所需設備相對便宜。

波羅的海國家出現訊號干擾，沒有國家承認是自己所為。不過該區域的官員指出，俄羅斯無疑就是幕後黑手，在其本土及加里寧格勒（Kaliningrad）從事干擾活動。

一名高層官員表示，有一種說法為俄羅斯此舉是試圖保護加里寧格勒不被烏克蘭無人機襲擊。加里寧格勒是俄國最西端領土，與俄國本土不相連，依傍波羅的海並位於波蘭與立陶宛之間。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）並未回應置評請求。

GPS專家戈瓦德（Dana Goward）表示「發生事故的可能性正在提高」，儘管有備用系統，機組人員接受的訓練仍以使用GPS為主，沒有GPS會導致「飛航效率及安全性降低」。

然而，芬蘭航空公司飛航營運主管辛柯寧（Juho Sinkkonen）提到，GPS干擾現象雖自2022年起增加，卻是一種「不會立即影響安全的麻煩」。他是一名有22年飛行經驗的機師。

儘管如此，愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson，另譯：梅馬侃）強調：「俄羅斯干擾GPS訊號，從而危及國際航空交通，盟邦不應對此漠不關心。」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130429