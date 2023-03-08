中國經濟脅迫反讓立陶宛茁壯 出口印太增4成

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立陶宛外長藍斯柏吉斯目前訪問華府，他7日出席智庫活動表示，中國以強烈舉措回應立陶宛與台灣互相設處，但反讓立國茁壯，去年出口印太成長4成。（取自戰略暨國際研究中心直播畫面）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年3月8日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）立陶宛外長藍斯柏吉斯今天說，中國以強烈舉措回應立陶宛與台灣互相設處，但反讓立國茁壯，去年出口印太成長4成。他預期，立陶宛不會是最後一個對中國採取堅定立場的國家。

目前訪問華府的藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天受邀出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）視訊活動，與中心資深顧問、前美國歐洲暨北約政策國防副助理部長費坦（Daniel Fata）與談。

關於為何立陶宛會在台灣議題上勇敢地採取立場，藍斯柏吉斯表示，這是基於立國「價值外交」政策所做的決定，民主國家必須互相支持，尤其是對仰賴國際規則秩序而非軍事能力的國家來說。

藍斯柏吉斯說：「北京反應非常強烈，是以全球沒有任何國家見識過的力道，但反而讓立陶宛變得更具韌性，更強壯。」

他進一步指出，面對脅迫的立陶宛被迫進行脫鉤，積極將供應鏈多元化，為國內所需貨物尋找其他來源，並在全球尋找新夥伴，因而強化與印太國家的夥伴關係，開設不少新使館，去年出口日本、澳洲與其他印太國家大幅成長40%。

藍斯柏吉斯表示，北京雖透過脅迫立陶宛，清楚向全球企業傳達「若你作出任何中國不喜歡的外交政策，將面臨後果」的訊息，但許多人對台灣、維吾爾族有強烈看法，立陶宛絕對不會是最後一個採取堅定立場的國家。

歐洲近年來雖然對中國戰略威脅逐漸覺醒，但藍斯柏吉斯坦言，歐洲內部仍有不同聲音，主要是不少國家仍在供應鏈、投資上仰賴中國，甚至還在強化中，因此抗中聲量主要來自鄰近俄羅斯、鑑往知來的東歐國家，例如捷克和其他波羅的海國家。

藍斯柏吉斯認為，現在是歐洲檢視對中國依賴的時候，中俄推動「無上限」夥伴關係，日前也傳出中國援俄侵烏的可能，加上地球村密不可分，北大西洋公約組織（NATO）應跨出北大西洋，成為更具全球視野的組織。

立陶宛是北約今年峰會主辦國，藍斯柏吉斯說，領袖峰會將於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）登場，亞太夥伴也受邀參加；去年在馬德里的峰會文件首度提及中國，中國預計也會成為今年領袖峰會主題之一。（編輯：張芷瑄）1120308