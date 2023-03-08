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美國支持立陶宛抗中脅迫 力挺立台深化經濟關係

2023/3/8 04:46（3/8 07:44 更新）
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美國國務卿布林肯（左）6日在國務院接待立陶宛外長藍斯柏吉斯（右）。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
美國國務卿布林肯（左）6日在國務院接待立陶宛外長藍斯柏吉斯（右）。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，美國長期支持立陶宛對抗來自中國的脅迫，並將其轉化為經濟機會。美國也歡迎立陶宛與台灣在半導體與其他領域展開合作，深化經濟夥伴關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在國務院接待立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），會後兩人並發表聯合聲明。

柯比（John Kirby）今天在白宮媒體簡報中被問及美國與立陶宛對話以因應印太地區挑戰，以及美國如何協助立陶宛對抗中國脅迫時表示，美國與立陶宛有非常堅實關係，立陶宛是北大西洋公約組織（NATO）盟邦與親密夥伴。

他指出，美國長期支持立陶宛對抗中國脅迫，並將脅迫轉變為經濟機會。美國作為第三方，加入向世界貿易組織（WTO）提出的針對中國對立陶宛歧視性貿易行為訴訟，美國也歡迎立陶宛與台灣在半導體與其他領域的合作計畫。

柯比指出，美國將持續與立陶宛一起努力，深化立陶宛與台灣強健經濟夥伴關係，支持台灣有意義參與國際活動，並發展與深化人民往來。

立陶宛因2021年同意與台灣互設代表處遭到中國經濟脅迫，儘管經濟蒙受損失，立陶宛並未屈服於中國壓力。在駐立陶宛台灣代表處2021年11月正式成立後，立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」（Lithuanian Trade Representative Office）也在去年11月正式揭牌運作。（編輯：陳政一）1120308

#立陶宛
#美國
#柯比
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