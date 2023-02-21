立陶宛業者訪台洽談合作 促成2588萬美元商機

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（中央社記者劉千綾台北21日電）「2023年立陶宛商機日」今天落幕，外貿協會指出，共協助18家立陶宛業者與近60家台灣業者媒合，合作領域涵蓋食品、物流等，促成約2588萬美元商機，成果豐碩。

經濟部國際貿易局委託外貿協會舉辦「2023年立陶宛商機日」，貿協今天透過新聞稿指出，協助共18家立陶宛業者對台採購或尋求在台合作夥伴，其中包括立陶宛海運集團Limarko Shipping、家具集團VMG Group、船電系統公司Harju Elekter，以及重要太陽能及光學鏡片製造公司BOD Group。

立陶宛業者採購產品含括貨櫃船、冷凍船、機械設備、五金零配件、太陽能模組用元件、智能軟體開發，其餘合作產業包括食品、物流等，共媒合近60家台灣業者，洽談80場次，促成約2588萬美元（約新台幣7.76億元）商機。

VMG集團是立陶宛IKEA最大的家具供應商，同時也是多種加工木材供應商，今天與汎其企業（木材工會）、特力屋洽談關於木材代理及DIY木材進口，雖未談成訂單，但VMG集團表示，此次洽談超乎期待，有機會和台灣廠商代理及合作。

另外，Solitek為太陽能板的立陶宛製造商，本次採購的品項包含用於太陽能電池板模組及相關零組件。由於新建廠區，Solitek來台主要希望能尋找更多的供應夥伴，特別是三芳化學生產的膠膜，因為可以回收再利用，符合歐盟國家對產品永續性的要求，是可進一步合作的台灣業者。

台灣企業方面，貿協舉例，穎漢科技在精密零件設計與製造方面累積豐富經驗，專門生產CNC車床與CNC銑床，買主對於穎漢所提供的自動化機械及智慧系統相當有興趣。穎漢於全球提供服務網絡及技術支援體系，並在歐洲設有服務據點，希望透過此次機會搶攻立陶宛市場。

台灣出口至立陶宛產品以積體電路、汽機車零配件、機械零配件、塑膠製品與ICT產品為主；主要從立陶宛進口實驗試劑、木材家具、雷射設備、化學肥料、醫療用儀器等。

貿協秘書長王熙蒙指出，受到COVID-19疫情、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，全球供應鏈結構面臨調整，台灣已成為布局重點；立陶宛訪團也是台灣室內口罩解禁後第一團來訪外賓，別具意義。（編輯：張良知）1120221