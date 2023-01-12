立陶宛國會議員：若讓中國為所欲為 全世界都將受害

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總統蔡英文（右）12日接見立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團。國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）（左）以立陶宛的「一月事件」為例，強調全世界必須學到教訓，若讓中國持續為所欲為，不只是區域，整個世界都會受害。中央社記者鄭傑文攝 112年1月12日

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團。國會友台小組副主席莎卡琳恩以立陶宛的「一月事件」為例，強調全世界必須學到教訓，若讓中國持續為所欲為，不只是區域，整個世界都會受害。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率國安及國防事務跨黨派議員及助理一行於9日至14日來台訪問，並在今天上午到總統府晉見總統蔡英文。

卡斯楚那斯致詞表示，立陶宛稱台灣為自由民主之島，台灣與立陶宛各自面臨地緣政治的極大挑戰，這也是一個機會，代表兩國必須加深合作，這次訪問台灣就是要尋找更多的合作機會，與台灣討論安全、國防、經貿投資以及雙邊關係的合作。

總統蔡英文（右）12日在總統府接見立陶宛國會訪問團致詞表示，面對威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願與民主盟友分享經驗，深化彼此的夥伴關係；也期待與立陶宛持續深化夥伴關係，一起強化全球的民主韌性。中央社記者鄭傑文攝 112年1月12日

他說，曾有人問，為何對台灣雙邊關係這麼勇敢，他會說，台灣與立陶宛的人民體內都有反共的DNA，使兩國人民團結一致，合作向世界做出自由自主的典範。所以，立陶宛需要台灣的合作，在包括經貿投資、科技等多元領域裡，持續發展，立陶宛也會作為台灣在歐盟的盟友。

立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）致詞表示，現在正處於歷史的轉捩點，若要追求和平，就必須做好面對戰爭的準備。1991年1月13日，蘇聯試圖要奪下立陶宛，不少立陶宛人民在抵抗過程中喪生，她也因此非常能夠體會烏克蘭被俄羅斯侵略的心境。

她說，台灣每天面臨來自中華人民共和國的威脅、壓力及迫害，台灣堅守人民自決的權力，保衛自己的國民，嘗試不斷與國際社會進行交流，維護可以貢獻世界且被認可的權力，尤其是台灣防疫表現被世界認可，但很不公平的是，台灣必須非常努力才能被世界看見。

她表示，自己的家族被俄羅斯侵害，必須從歷史學到教訓，如果讓中國持續為所欲為，不只是區域，而是整個全世界都會受害。過去國際對俄羅斯的評估是錯誤的，現在不只是烏克蘭、歐洲，全世界都在為此付出代價。

她說，未來也要保護台灣不受到侵略，所以要在不同領域推廣提升合作，一起為世界和平做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1120112