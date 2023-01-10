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立陶宛國會訪團：與台灣交流會是成功故事

2023/1/10 22:08
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（中央社記者范正祥台北10日電）立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）今天表示，立陶宛能夠自由決定與台灣往來，這可以成為歐洲各國的典範；立陶宛與台灣合作交流，也一定會是成功的故事。

卡斯楚那斯與立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）今天率領立陶宛國會訪問團參訪立法院，會見立法院長游錫堃，也與各黨派立委進行交流。

卡斯楚那斯致詞時說，非常高興訪問立法院，這次訪台的立陶宛國會訪問團成員，來自不同政黨、不同派系，代表立陶宛國會跨黨派共識，就是要支持台灣。

他指出，立陶宛決定與台灣往來之後，遭受來自中國的諸多打擊，想要迫使立陶宛改變決定，但立陶宛不僅變得更有韌性，也變得更強大；立陶宛可以成為歐洲各國的典範，因為立陶宛能夠自由作出決定與台灣往來，不受其他國家綁手綁腳。

卡斯楚那斯表示，立陶宛與台灣合作交流，也一定會是成功的故事。

莎卡琳恩致詞時指出，俄烏戰爭發生後，世界各國都在思考如何作選擇，是要站在民主這一邊，還是站在威權那一邊，台灣顯然選擇了站在民主這一邊。

莎卡琳恩說，台灣始終堅守民主，她呼籲全球民主陣營、盟友之間應加強合作。（編輯：謝佳珍）1120110

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