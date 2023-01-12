總統：與立陶宛深化夥伴關係 強化全球民主韌性

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見立陶宛國會訪問團表示，面對威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願與民主盟友分享經驗，深化彼此的夥伴關係；也期待與立陶宛持續深化夥伴關係，一起強化全球的民主韌性。

總統上午在總統府接見立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」致詞表示，台灣與立陶宛互設代表處，以實際行動向國際社會展現民主盟友團結合作的決心，雙方持續促進各領域的交流，包括國發會主委龔明鑫率領經貿及半導體考察團到立陶宛訪問，立陶宛的交通、農業及經創部次長也先後到台灣訪問，尋求更多跨領域合作的機會。

總統說，台灣與立陶宛在許多國際關切的議題上加強合作，這一次訪問將針對防治假訊息、網路安全、全民國防等議題與台灣相關部會及單位交換意見。

總統表示，面對威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願與民主盟友分享經驗，深化彼此的夥伴關係，一起確保現有的生活方式。

總統特別感謝立陶宛政府與國會多次在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與，展現民主盟友相互扶持團結面對挑戰的精神。

她說，台灣會繼續努力為區域的繁榮及穩定，更盡一份心力，也期待與立陶宛持續深化夥伴關係，一起強化全球的民主韌性。（編輯：翟思嘉）1120112