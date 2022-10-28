立陶宛議員：台灣對中貿易依賴 像把錢放進殺手口袋

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立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯28日警告，台灣對中國的外貿額占比高達33%，這作法就像「餵養獅子」、「把錢放進殺手口袋」，根本是在執行自殺任務。中央社記者黃雅詩攝 111年10月28日

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯今天表示，台灣對中國的外貿額占比高達33%，這作法就像「餵養獅子」、「把錢放進殺手口袋」，根本是在執行自殺任務。

帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）並建議，台灣應舉行自己的慕尼黑安全會議，集合世界頂尖領袖來支持台灣，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台很好，但應該更好，他認為「該是歐洲議會議長來訪問台灣的時候了」。

來台訪問的帕維里歐尼斯今天出席捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）在台舉辦的「台灣—捷克—烏克蘭論壇」，疾呼切勿對中國採取「姑息政策」（Appeasement）。

帕維里歐尼斯表示，若對中國採取姑息政策，就等於在邀請中國發動侵略，台灣應該要求美國對台海局勢明確轉向「戰略清晰」，烏克蘭之前也想要和平，但戰爭讓世界看清，「不要妄想獨裁政權會跟自己一樣文明，他們會殺人不眨眼。」

帕維里歐尼斯表示，必須讓中國清楚知道「紅線」在哪，否則這些罪犯只會把姑息當成示弱，「因為你若很強，想都不用想就會秀出實力，會結盟簽署條約、會做出兵承諾、會建軍備戰。」

帕維里歐尼斯說，看看台灣的貿易數據，高達33%是跟中國？這就像用全力在餵養獅子，台灣不該跟法、德過去一樣天真，以為用經濟關係可以讓獨裁政權變得文明講理，法德多年來不聽勸告，不願降低跟俄羅斯的依存度，俄烏戰爭後學到慘痛教訓，「同理台灣若把錢放在殺手口袋，就是在執行自殺任務。」

帕維里歐尼斯表示，區域安全組織多數只是紙上談兵，「真正開戰的時候到了，還是只有你們自己能保護自己」，因此台灣必須趕快武裝自己。

帕維里歐尼斯表示，敵人會任意定義何謂「挑釁」，就像俄羅斯以烏克蘭想加入北約為由發動侵略，台灣若想用經貿或其他方式達到兩岸和平，他只能說「算了吧！（Forget about it）」，真正有效的作法仍是展示實力。（編輯：蘇志宗）1111028