前烏克蘭議員：談和將引屠殺 歐美應對台海戰略清晰

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前烏克蘭國會外委會主席霍普科28日出席「台灣、捷克、烏克蘭論壇」，分享台灣可從烏克蘭戰爭學到的教訓。中央社記者黃雅詩攝 111年10月28日

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（中央社記者黃雅詩台北28日電） 前烏克蘭國會外委會主席霍普科今天表示，她此次訪台盼開啟台烏合作「新篇章」，除倡議美、歐盡快對台改採「戰略清晰」，她也透露，與烏台政府都談到促成烏克蘭在台設立代表處議題。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」台北辦事處今天舉辦「台灣、捷克、烏克蘭論壇」。外交部政次蔡明彥、立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、捷克駐台代表史坦格（David Steinke）、遠景基金會執行長賴怡忠等出席。

霍普科（Hanna Hopko）在首場「烏克蘭抗戰對台灣的啟示」致詞前，先起身深深鞠躬敬禮，感謝台灣對烏克蘭的援助，她語帶哽咽地說：「我們永遠不會忘記。」

霍普科表示，從烏克蘭獨立後，俄羅斯就不斷企圖吞併烏克蘭，「因此我的良心建議是，絕不要相信你的威權擴張鄰居，要謹記敵人會用各種手段摧毀你的國家」，包括賄賂政治人物、贊助民間反動勢力、滲透媒體等。

霍普科詢問在場有誰去過烏克蘭首都基輔，看到舉手者寥寥無幾，她感慨地說，盼戰爭落幕後能邀大家去，參觀那裡建於11世紀的大教堂，「教堂興建時俄羅斯政權根本還沒出現，足證烏克蘭有自己的豐富文化，不隸屬於俄羅斯」 。

霍普科說，俄羅斯跟中國並無二致，因此她倡議歐美應立刻對台海改採「戰略清晰」，主動出擊才是最好的防禦。

霍普科也直言，萬一戰爭爆發，「不必寄望聯合國、紅十字會那些國際組織幫忙」，國際組織收到很多對烏捐款，但沒人願意犧牲性命去烏克蘭遞送物資，最後仍只有烏克蘭平民義工深入被屠殺的布查鎮（Bucha）。

霍普科表示，俄烏戰爭印證，二次世界大戰後為維持國際秩序成立的多數國際組織都是無用的，她有很多好友在國際組織工作，她可以分享太多關於烏克蘭心碎的故事，「開戰8個月來，沒有一天我不為此哭泣，但我決定擦乾眼淚，來此告訴你們該怎麼做」。

霍普科警示，俄羅斯為了勝利無所不用其極，包括摧毀烏克蘭能源供應，想讓烏克蘭人沒暖氣、在冬天凍死，俄羅斯還提供伊朗核武原料技術來交換武器，世界絕不應允許俄羅斯用核武作為勒索手段。

霍普科說，若俄羅斯能用核武勒索世界，未來中國可能也會威脅要開始發展核武，勒索大家不要介入侵台行動，美國、北約坐而言不如起而行，「讓俄羅斯艦艇在黑海沉沒」才是實際行動 ，必須堅持決不妥協。

霍普科說，或許有人會主張不要一直建軍備戰，要尋求和平協議，根據烏克蘭經驗，「尋求和平協議的結局就是引起大屠殺，沒有武器就不能捍衛民主。」（編輯：翟思嘉）1111028