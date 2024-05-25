提升台灣社會堅韌力 專家：讓女性在民防更有角色

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（中央社記者吳書緯台北25日電）黑熊民防教育協會近期舉行全球民防領袖論壇，盼提升台灣民間防衛意識。美國學者傅美珠接受中央社專訪指出，台灣政府可以努力讓女性，在民防和社會韌性作出更多貢獻，讓女性參與替代役和民防役，是可嘗試發展方向。

黑熊民防教育協會22日在台北舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，邀請國內外專家、學者與會，主辦單位盼透過將各國民防經驗帶到台灣，尤其是烏克蘭的實務經驗。

烏克蘭前國會議員霍普科（Hanna Hopko）、哈佛大學台灣研究博士後研究員傅美珠（Julia Famularo）、烏克蘭初創企業Mantis Analytics首席執行官特瑞希欽科（Maksym Tereshchenko），於論壇結束後隔日接受中央社專訪。

目前研究聚焦台灣替代役計畫及如何塑造整體社會韌性的傅美珠向中央社記者表示，台灣現在正經歷國防改革與替代役等民防改革，而台灣有許多女性熱愛自己國家，她們勇敢、富有創造力，且希望能成為行動方案的一部分，所以可看到許多女性參與「黑熊學院」、「壯闊台灣聯盟」所開辦的民防相關課程，且有時參加者高達70%是女性。

傅美珠指出，因此希望台灣政府能找出具創意方式，來運用這些女性的才能，以不同的方式保衛台灣，而不僅僅是在戰場上；鑑於台灣女性並無服兵役義務，或許內政部可以開設為期2週或是1個月的課程，讓自願參與的女性學習到與替代役相似的技能，例如緊急救護員（EMT）等等。

霍普科指出，她完全支持傅美珠的看法，而在烏克蘭有超過4萬名女性在軍隊中扮演不同角色，烏克蘭女性在軍隊中擔任狙擊手，操作戰車、海馬斯多管火箭系統、無人機等，而隨著戰爭進展，烏克蘭女性從民防任務到擔任保家衛國的不同角色，也從醫療領域跨足軍事領域上。

霍普科說，烏克蘭女性覺得有義務保衛烏克蘭，「因為她就像我們的另外一個母親」，女性在俄烏戰爭中扮演著巨大角色，過去烏克蘭人的觀點保守，總認為作戰是男人的責任，女性應專注在其他層面，但烏克蘭女性的故事證明，可以在保家衛國做出重大貢獻。

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對於台灣民防的建議，特瑞希欽科表示，他對俄烏戰爭頭2年的定義是，這是史上第一個數位和資通訊科技的戰爭，人們此刻才開始體會到科技、創新和AI（人工智慧）的重要性。

特瑞希欽科指出，AI等新科技可以提升效率和搶救生命，因此現在就應多關注和支持投資IT產業的創業家，在非戰時就能先做好準備，讓這些新創企業可以在政府和社會中建立起連結，進而能支援國防領域。（編輯：林克倫）1130525