前烏克蘭議員：台灣應記取經驗 教導民眾敵我意識

（中央社記者吳書緯台北22日電）俄烏戰爭爆發逾2年，烏克蘭前國會議員霍普科今天說，台灣應從烏克蘭的教訓學到經驗，她觀察到台灣仍有部分民眾不認為中國是威脅與敵人，應教導民眾敵我意識的重要性，並透過教育讓下一代知道極權國家入侵民主國家的歷史。

黑熊民防教育協會今天在集思台大會議中心舉行「全球民防領袖論壇：烏俄戰爭、區域安全與對台影響」，邀請國內外民防領袖、專家經驗交流與分享。

主辦單位中午邀請烏克蘭「心動力」慈善基金會聯合創始人穆茲洛娃（Kateryna Muzlova）、烏克蘭前國會議員霍普科（Hanna Hopko）等人與台灣媒體對談。

針對民防教育的重要性，穆茲洛娃提到，當年還是高中生時，在學校曾經學到相關課程，男生學習如何使用槍械，女生學習如何包紮傷患，當時覺得課程不怎麼重要，但是當2022年俄烏戰爭爆發後，「記憶都回來了」。

若回到戰前還希望學到何種相關知識，穆茲洛娃說，「很多」，包括人權教育和歷史，知道對烏克蘭的認同，因為求學時期的烏克蘭政府親俄，所以課本都是偏向支持俄羅斯立場，以及男生也應該學習如何包紮傷患，女生也應該學習如何操作槍械，特別是包紮的課程當年是請學校的護理師來教導，希望能夠由專業人士來指導。

霍普科表示，台灣民眾應從烏克蘭的教訓學到經驗，烏克蘭部分民眾在戰爭爆發前，仍然認為俄羅斯不會發動攻擊，而她也觀察到台灣仍有部分民眾不認為中國是威脅與敵人，所以應教導民眾相關的敵我意識甚為重要，並應告訴大眾，中國正在資助俄羅斯進行戰爭，且透過教育讓下一代知道、記得，極權國家入侵民主國家的歷史。（編輯：謝佳珍）1130522