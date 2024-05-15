哥本哈根民主高峰會開幕 台灣安全議題受矚目

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（中央社記者辜泳秝哥本哈根15日專電）第7屆哥本哈根民主高峰會14日登場，主題為科技、民主與自由，邀請包括台灣、烏克蘭、科索沃等國家代表參與討論，高峰會也有兩個專場討論台海議題。

由丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies，AoD）主辦第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）14號開幕，總統蔡英文與副總統賴清德也受邀進行線上演說。

「民主聯盟基金會」主席、曾任丹麥總理和北大西洋公約組織（NATO）祕書長的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在開幕致詞時表示，目前全球局勢艱困，獨裁政權勢力越來越龐大，但人們應該要保持樂觀與希望，相信自由民主會勝利。

他認為，在現今局勢有3件事必須優先處理，第一是確保烏克蘭贏得戰爭，第二是協助台灣嚇阻衝突，第三是跟世界上所有希望自主決定未來的人站在一起。

拉斯穆森說，烏克蘭戰爭不只是烏克蘭人自己的事情，而是代表世界上所有希望爭取自己未來的人共同的抗爭，這個問題台灣人民最能感同身受。

他也表示，今天國際社會能夠在此慶祝台灣的民主成就，但在面對中國的挑釁也必須展現團結，一致並清楚的讓中國知道，攻打台灣將會引起民主世界強烈反應。

前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）在座談中表示，要防止台海衝突，首先要了解，嚇阻衝突的成本比戰爭低多了，而目前民主國家的嚇阻工作做得不夠多，才讓戰爭不斷重演。

他表示，經濟、外交等國家的力量若是沒有足夠的嚇阻硬實力做為後盾，都將無法施展效果。

博明認為，除了台灣本身應該建立嚇阻力量之外，日本也需要釋放出足夠、更強烈的訊息表態對台美聯盟的支持。

他也指出，習近平在看民主國家對於參戰的意願有多高，也在觀察民主國家軍事實力，以及戰爭會是快速的還是長久的。因此民主國家必須要讓習近平看到，他們有長期抗戰的能力與意願，否則將會讓習近平與其他獨裁者想要開戰。

博明說，參戰的意願與能力越高越容易避免戰爭，這是許多民主社會還沒看清楚的。

台灣地理條件跟烏克蘭不同，因此不一定要發展跟烏克蘭一樣的策略，博明認為，台灣可以開始發展自己的平民軍事文化，並可以向波羅地海國家、芬蘭、以色列學習，培養可以快速動員的儲備軍力，這可以讓中國軍方不要輕舉妄動。

他建議，若是中國侵略台灣，民主國家應該團結，共同承認台灣的獨立地位，因為中國攻打台灣的行為就等於承認台灣是另一個國家。他認為這是一個嚇阻的方法，承認台灣不適合在衝突真正發生之前進行。

他指出，美國總統拜登（Joe Biden）在任內已經4次公開說明，若中國攻打台灣，將會出動美軍協助台灣，這是歷任美國總統最明確的表態。就算川普上台，美國對中政策也不會倒退太多。（編輯：陳惠珍）1130515