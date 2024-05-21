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蓬佩奧：台對美協防應有信心 防止戰爭現在要展開

2024/5/21 14:06（5/21 14:12 更新）
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「福爾摩沙共和會」（福和會）21日在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會；蓬佩奧表示，台灣以獨立於中華人民共和國之外的實體身分進行貿易、民主等活動，戰略模糊的時代已完成階段任務，是時候擁抱清晰。中央社記者張皓安攝　113年5月21日
「福爾摩沙共和會」（福和會）21日在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會；蓬佩奧表示，台灣以獨立於中華人民共和國之外的實體身分進行貿易、民主等活動，戰略模糊的時代已完成階段任務，是時候擁抱清晰。中央社記者張皓安攝　113年5月21日
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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）美國將舉行大選，外界好奇前總統川普對台立場；美國前國務卿蓬佩奧今天表示，不論大選結果如何，台灣應對美國有信心，若中國犯台美國一定到，但應避免那天的到來，因為那是「很糟糕的一天」，防止戰爭的工作現在就要展開，要讓中國了解開戰代價高。

「福爾摩沙共和會」（福和會） 上午在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會。蓬佩奧及美國專家學者訪台出席總統賴清德、副總統蕭美琴就職。

美國大選年底舉行，媒體好奇美國前總統川普對台立場，蓬佩奧表示，不論大選結果如何，相信美國都會協防台灣，台灣應對美國有信心，也應對印太盟友有信心，各界清楚知道台灣的安全至關重要。

他指出，若中國犯台，美國一定到（We will be there），但應思考如何避免那一天的到來，因為那將是「很糟糕的一天」，因此防止戰爭的工作現在就要展開，必須讓中國了解開戰代價遠比利益來得高。

蓬佩奧說，美國一直與盟友站在一起，從過去的衝突事件到現在為烏克蘭提供間接支援，以對抗俄羅斯的侵略行動，都展現美方支持受到威脅的主權國家及盟友。

蓬佩奧強調，他不僅是以美國前國務卿的身分演說，更是以民主和國際法基本原則的倡導者立場分享看法，「美國對亞太地區的和平與安全承諾相當堅定」。（編輯：郭無患）1130521

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