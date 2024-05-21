蓬佩奧：美國協助台灣自衛是法律與道德義務

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（中央社記者吳昇鴻台北21日電）美國前國務卿蓬佩奧今天表示，民主選舉產生和平政權轉移值得讚許，台灣有充滿活力的政治、穩定社會和繁榮經濟，國會衝突也是民主表現。美國協助台灣自衛是法律、道德義務，若台灣受中國控制，印太權力平衡將有重大變化，南海可能更緊張。

蓬佩奧及美國專家學者訪台出席總統賴清德、副總統蕭美琴就職。「福爾摩沙共和會」（福和會） 今天在台北舉辦「寸步不讓」、蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會。

蓬佩奧致詞表示，先前他來台灣時，仍是疫情嚴峻時刻，但台灣的熱情讓他深深感動，更看到台灣是一個充滿韌性、且是一個由有能力政府所領導的自由國家，如今台灣經歷另一個重要時刻，也就是透過民主選舉產生政權和平轉移的過程值得讚許。

蓬佩奧說，「福爾摩沙」是台灣的另一個名字，意思是美麗之島，美國也是美麗之國，感謝台灣讓他有賓至如歸的感覺，台灣同時擁抱保守派及自由派的價值觀，這樣的平衡，讓台灣有著充滿活力的政治、穩定的社會和繁榮的經濟，國會有衝突，像打跆拳道似的，但這也是民主國家多元意見的表現。

蓬佩奧指出，在極左派意識形態經常挑戰傳統價值制度的時代，台灣是傳統與現代共存、互補的典範。

蓬佩奧說，美台受到台灣關係法及國際法的規範，美國應向台灣提供自衛能力，這不僅是法律義務，更是道德義務，因為它重申了對民主和人民自己決定主權的承諾，這些原則也是國際法和秩序的基石。

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他強調，放棄台灣的戰略影響將會相當嚴重，台灣地理位置很重要，是太平洋和南海之間的門戶，如果台灣落入中國控制，印太地區的權力平衡將發生重大變化，不僅挑戰美國影響力，更鼓勵中國擴張其領土主張，例如可能導致南海緊張態勢或潛在衝突。

「保衛台灣不僅是為了保護一個小島的民主，更是維護戰略前沿、維護國際法、維護經濟利益與全球和平穩定」，蓬佩奧說，除了支援台灣防衛能力，維護區域穩定也可防止區域態勢發生重大轉變，這對美國在亞太自由航行的利益至關重要。（編輯：郭無患）1130521