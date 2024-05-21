本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蓬佩奧：美國協助台灣自衛是法律與道德義務

2024/5/21 12:49（5/21 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「福爾摩沙共和會」（福和會）21日在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會；蓬佩奧表示，美國協助台灣自衛是法律、道德義務，若台灣受中國控制，印太權力平衡將有重大變化，南海可能更緊張。中央社記者張皓安攝 113年5月21日
「福爾摩沙共和會」（福和會）21日在台北舉辦「寸步不讓」、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會；蓬佩奧表示，美國協助台灣自衛是法律、道德義務，若台灣受中國控制，印太權力平衡將有重大變化，南海可能更緊張。中央社記者張皓安攝 113年5月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北21日電）美國前國務卿蓬佩奧今天表示，民主選舉產生和平政權轉移值得讚許，台灣有充滿活力的政治、穩定社會和繁榮經濟，國會衝突也是民主表現。美國協助台灣自衛是法律、道德義務，若台灣受中國控制，印太權力平衡將有重大變化，南海可能更緊張。

蓬佩奧及美國專家學者訪台出席總統賴清德、副總統蕭美琴就職。「福爾摩沙共和會」（福和會） 今天在台北舉辦「寸步不讓」、蓬佩奧（Mike Pompeo）演講暨新書座談會。

蓬佩奧致詞表示，先前他來台灣時，仍是疫情嚴峻時刻，但台灣的熱情讓他深深感動，更看到台灣是一個充滿韌性、且是一個由有能力政府所領導的自由國家，如今台灣經歷另一個重要時刻，也就是透過民主選舉產生政權和平轉移的過程值得讚許。

蓬佩奧說，「福爾摩沙」是台灣的另一個名字，意思是美麗之島，美國也是美麗之國，感謝台灣讓他有賓至如歸的感覺，台灣同時擁抱保守派及自由派的價值觀，這樣的平衡，讓台灣有著充滿活力的政治、穩定的社會和繁榮的經濟，國會有衝突，像打跆拳道似的，但這也是民主國家多元意見的表現。

蓬佩奧指出，在極左派意識形態經常挑戰傳統價值制度的時代，台灣是傳統與現代共存、互補的典範。

蓬佩奧說，美台受到台灣關係法及國際法的規範，美國應向台灣提供自衛能力，這不僅是法律義務，更是道德義務，因為它重申了對民主和人民自己決定主權的承諾，這些原則也是國際法和秩序的基石。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調，放棄台灣的戰略影響將會相當嚴重，台灣地理位置很重要，是太平洋和南海之間的門戶，如果台灣落入中國控制，印太地區的權力平衡將發生重大變化，不僅挑戰美國影響力，更鼓勵中國擴張其領土主張，例如可能導致南海緊張態勢或潛在衝突。

「保衛台灣不僅是為了保護一個小島的民主，更是維護戰略前沿、維護國際法、維護經濟利益與全球和平穩定」，蓬佩奧說，除了支援台灣防衛能力，維護區域穩定也可防止區域態勢發生重大轉變，這對美國在亞太自由航行的利益至關重要。（編輯：郭無患）1130521

#台灣
#賴清德
#美國
#蓬佩奧
蓬佩奧
蓬佩奧將出席520就職典禮 指中國不滿美國派代表反凸顯弱點傳蓬佩奧將參加520就職典禮 外交部：將適時說明
賴清德
賴總統赴忠烈祠 向國父及忠烈殉職人員致祭美國多名參眾議員祝賀賴總統 期待深化台美關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：