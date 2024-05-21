總統提維護區域和平穩定 蓬佩奧讚就職演說非常成功

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天接見美國前國務卿蓬佩奧表示，他會帶領新政府繼續深化台灣和美國的各項合作，也期待新政府能夠得到蓬佩奧一如過往的支持，一起維護區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。

蓬佩奧稱讚總統就職演說非常成功，非常高興看到賴總統重申對和平與繁榮的重視，台灣在全球真的扮演非常重要的角色。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人陪同下接見美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）致詞表示，非常歡迎蓬佩奧再次訪問台灣。

他說，在今年1月大選結束後，蓬佩奧第一時間向他、副總統蕭美琴以及台灣人民表達祝賀。感謝蓬佩奧長期以來對台灣民主的支持，以及對提升台美關係的貢獻，蓬佩奧在國務卿任內開啟了台美經濟繁榮夥伴對話的機制，更解除台美交往限制，推動台美高層互訪等措施，讓雙方民主、經濟、教育以及公共衛生等領域都有密切的交流合作。

總統表示，蓬佩奧在卸任後，仍然持續關心台灣，是台灣堅定的友好夥伴，這是因為民主與自由，除了是台灣人民最珍貴的資產，也是台美之間共享的核心價值。

總統說，今年是台灣關係法立法45週年，期待台灣與美國的夥伴關係將在實質的基礎上持續擴大，看到上個月美國總統拜登已經簽署2024年國安緊急補充撥款法案，提供包含台灣在內的印太區域國家各項安全倡議，這也是在2024會計年度綜合撥款法之後，美國再一次以具體行動強化台美安全的夥伴關係。

總統表示，接下來，會帶領新政府繼續深化台灣和美國的各項合作，也期待新政府能夠得到蓬佩奧一如過往的支持，一起維護區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。

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蓬佩奧致詞首先對賴總統表達誠摯恭賀，並表示，賴總統昨天就職演說真的非常成功，不僅為台灣擘劃出國家願景，也重視台灣的全球地位與在全球中所扮演的重要角色，演說也觸及台美之間非常重要的關係，非常高興看到賴總統重申對和平與繁榮的重視，台灣在全球真的扮演非常重要的角色。

蓬佩奧也恭喜台灣人民非常順利舉行成功的選舉，他期待看到未來台灣的表現，美國之後也會以跨黨派的方式跟台灣人民站在一起而且不會改變，再次恭喜賴總統，也希望在新的角色可以繼續造福台灣的人民。（編輯：林興盟）1130521