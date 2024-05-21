賴總統樂見熟悉好朋友 帛琉總統惠恕仁：更像一家人

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天以「熟悉的好朋友」稱呼來台參加正副總統就職典禮的帛琉共和國總統惠恕仁。惠恕仁則以兩國同屬南島族群，人民互動深化、更像「一家人」，未來他將持續呼籲台海和平及支持推動自由開放的印太區域。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，在總統府會晤帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷訪問團，總統致詞時首先歡迎惠恕仁率團參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，共同慶祝台灣的民主盛事，很高興能在這個重要的日子，見到熟悉的好朋友。

總統說，過去幾年，在惠恕仁的支持下，台灣和帛琉的交流越來越密切。像是在2021年，他和惠恕仁一起出席「台帛旅遊泡泡啟動儀式」，讓世界看到民主國家可以攜手對抗疫情，更可以在疫情之後，共同創造安全的旅遊方式。

他提到，2022年惠恕仁率團來台參加國慶大典，他也以副總統的身分訪問帛琉。當他踏上帛琉的土地，熱情好客的人民，以及美麗溫暖的海島風情，都讓他留下深刻印象。

總統指出，今年是兩國建交25週年，惠恕仁的來訪更別具意義。台灣和帛琉之間深厚的情誼，讓彼此互相扶持，共同面對國際上的各種挑戰，也創造許多合作成果。

總統表示，未來新政府也期待與惠恕仁一起深化兩國的交流合作，持續深化邦誼，促進兩國共榮發展。

惠恕仁致詞時首先對於花蓮震災表達慰問，並恭喜賴總統、蕭副總統及中華民國台灣人民經歷和平的政權轉移。他也提到，昨天的就職演說彰顯賴總統過去為台灣奠定良好基礎，並且具有遠見的領導力，相信一定能創造更繁榮的未來。

他並說，今年是台帛建交25週年，感謝台灣一直以來堅定的友誼，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供醫護用品、醫療團及醫療技術人員等，協助帛琉人民醫療照護，以及增加台帛直飛航班，推動提升兩國觀光旅遊。

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惠恕仁強調，台灣在科技、醫療及教育的專業知識，對於國際而言至關重要且非常有價值，帛琉會持續支持台灣應有的國際參與，並在國際領域上為台灣發聲。

他表示，兩國在雙邊關係展現出互相尊重、友誼及希望，也因為兩國都屬於南島族群，人民之間的互動也更加深化、更像一家人。未來，他將持續呼籲台海和平，及支持推動自由開放的印太區域，相信只要團結在一起，力量就會更強大。（編輯：林興盟）1130521