總統盼英國挺台入CPTPP 打造具韌性國際供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使團表示，希望英國支持台灣加入CPTPP，讓台灣能和更多理念相近夥伴在公平、開放的經貿秩序下攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

英國對台貿易特使佛克納表示，台灣對全球公共衛生及醫療貢獻良多，應更有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

總統賴清德下午在總統府接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使團，成員包括英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）、英國國會上議院副議長及英國對台貿易特使佛克納勛爵（Lord Faulkner，另譯福克納）等人。

賴總統致詞表示，台英國會小組在今年1月台灣完成總統大選過後，第一時間發表聲明肯定台灣的民主，他要代表全民表達誠摯的感謝，且透過這次來訪，不僅彰顯台灣和英國的友好關係，也為未來雙方的互動交流持續累積基礎。

賴總統感謝羅根勛爵積極推動英國的友台力量，也要感謝英國下議院外交委員會以及國防委員會在去年發表印太報告，展現對台海和平的重視。

另外，總統表示，台英雙邊也在去年完成簽署「提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership，ETP）」，將為彼此在投資、數位貿易以及再生能源與淨零轉型領域帶來更豐碩的合作成果。

他說，現在隨著英國逐步完成加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的程序，未來他也希望英國繼續支持台灣的申請入會案，讓台灣能夠和更多理念相近的夥伴在公平開放的經貿秩序下攜手打造更具韌性的國際供應鏈。

最後，賴總統再次感謝貴賓來訪，未來一起努力，堅定捍衛民主自由等普世價值，也持續深化台英夥伴關係，共創全球的繁榮發展。

羅根勛爵致詞表示，在賴總統的演說中，非常清楚擘畫未來要如何壯大台灣的計畫，非常榮幸有機會見證這個歷史性的一刻。台灣人民在民主制度之下享受自由，這也讓全世界尤其是亞太區域瞭解到自由、民主可以讓一個國家壯大發展，來到台灣更是親眼見證這件事。

他提到，第一次到台灣是1972年，當時是商人，在這好幾十年當中，看到台灣有非常巨大改變，相信賴總統擔任總統下，台灣只會越來越好。來台不只參加就職典禮，也希望讓賴總統及政府、人民看到「我們和台灣站在一起」，他保證會繼續這麼做，也希望能共同造福台灣及英國人民。

佛克納勛爵致詞表示，非常榮幸參加就職典禮及慶祝活動，留下非常難忘回憶，希望之後有機會再次訪問台南，因為聽說台南有許多美麗景色，在書中都有讀過，但沒有時間走訪。

他說，在英國，對台灣的看法非常溫暖友好，是非常堅定的友人，其實有時也蠻羨慕台灣，他也強調，非常有信心，台灣應更有意義參與國際組織，例如WHO，因為台灣對全球公共衛生及醫療貢獻良多。

他表示，4月3日台灣花蓮發生大地震，台灣人民都很有韌性且堅強面對，所以，他要向花蓮地震罹難者表達哀悼。

他提到，他擔任貿易特使是從2016年開始，台灣與英國有很多合作，努力為企業尋找合作方式及謀求共同利益，接下來，他與英國代表處有幾個會議進行，都與貿易有關，今年也會進行正式貿易協商，且之後要舉辦科技週，到時台灣也會派訪團到英國，他也會招待台灣訪團，期待之後與總統、台灣政府的合作。（編輯：林興盟）1130521

總統賴清德（右）21日接見「英國台英國會小組慶賀團及英國對台貿易特使」，與英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勳爵（Lord Rogan）（左）合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年5月21日