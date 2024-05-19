蔡總統：盼英國挺台加入CPTPP 貢獻全球貿易

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統蔡英文今天接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使佛克納勛爵（Lord Faulkner，另譯福克納）等人，期盼已獲准加入CPTPP的英國，未來支持台灣申請加入，讓台灣為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。

蔡總統明天卸任，今天在總統府接見英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）、英國國會上議院副議長及對台貿易特使佛克納、英國上議院議員迪蘇沙女爵（Baroness D’Souza，另譯德蘇莎）、下議院議員錢皮恩（Sarah Champion，另譯：柴萍恩），以及英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）等人。

蔡總統致詞時表示，很高興能在任期最後一天，接見來自英國的好朋友，謝謝大家多年來致力於台英關係，像是羅根不斷凝聚英國國會友台力量、深化雙邊友好關係，促進彼此更多合作交流；佛克納也積極推動台英提升貿易伙伴關係協定，去年完成簽署後，讓台英持續聚焦投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排合作，努力創造彼此雙贏發展。

她表示，英國近年在國際社會也加強支持台灣的力道，像是今年澳英部長級諮商以及7大工業國集團（G7）會議後，都發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的重視，以及支持台灣國際參與。

蔡總統說，未來台灣會與英國及其他民主夥伴繼續攜手努力，共同維持區域和平穩定，促進印太地區進步與繁榮，也希望已經獲准加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）的英國，能支持台灣申請加入，讓台灣與全球夥伴，共同為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。

羅根表示，台灣一直都獲得英國國會跨黨派的支持，台英國會小組也是英國國會最大的小組之一，致力推動雙邊合作與交流，未來新總統賴清德接任後，仍會持續給予台灣最大支持。

佛克納表示，感謝蔡總統過去8年對兩國友誼做出的貢獻、增強台英連結，而蔡總統與倫敦關係深厚，相信倫敦政經學院會以他們的方式對蔡總統做出榮譽表彰。（編輯：楊蘭軒）1130519