日華懇年度多項友台方針 設研究小組助台加入CPTPP

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京9日專電）日本日華議員懇談會今天舉行年度總會，通過多項對台灣友好的2024年度基本方針，包括將成立研究小組，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

逾280名日本跨黨派國會議員組成的日本日華議員懇談會（日華懇）下午在眾議院第一議員會館舉辦年度總會及意見交換會，駐日代表謝長廷、副代表蔡明耀及周學佑等駐日官員應邀出席。會上安排總統蔡英文和副總統賴清德透過影片致詞。

總會由日華懇事務局次長佐佐木紀擔任司儀。他表示，「這8年來台日關係愈來愈密切，如果沒有駐日大使謝長廷是不可能有這樣的成果」。會中由日華懇會長、眾議員古屋圭司致贈感謝狀給謝長廷，肯定他重視台日地方交流，倡議組成日台首長共榮聯盟，以及在疫情期間支援台日間的相互合作等。

日華懇也在會中捐贈100萬日圓，作為協助強震後的花蓮重建之需，由謝長廷代表接受。古屋圭司表示，日本和台灣都是地震頻發的地區，像是之前的花蓮地震和能登半島強震，日本和台灣在這種時刻互相幫助，才是真正的牽絆。

古屋說，這次花蓮地震，日本有需要向台灣學習的地方，那就是徹底運用民間的力量。據他所知台灣有「BKT48」的規定，是要在48小時內設立床鋪（bed）、廚房（kitchen）、流動廁所（toilet），他認為相當值得借鏡。

謝長廷表示，花蓮發生地震後，日本政府和民間給予溫暖支援，以及日華懇這次組織大規模訪問團，前往台灣參加總統就職典禮，他都要衷心表示感謝。賴副總統過去擔任台南市長8年期間，曾接待來自日本超過100個訪團，雙方建立深厚情誼。

他表示，今年1月台灣總統大選結果出爐後，世界多國對台灣的民主表達恭賀，卻被中國認為「干涉內政」、違反聯合國2758號決議，對恭賀台灣的各國表示抗議；其實聯合國2758號決議的內容完全沒有提及台灣屬於中國。

謝長廷說，例如日本首相岸田文雄上週訪問的巴拉圭就是台灣的邦交國，如果聯合國決議稱「台灣屬於中國」，那麼這些（台灣的）邦交國都有問題；如果是這樣，岸田去巴拉圭也有問題，違反聯合國決議，但事實上未曾有那樣的事，「大家都知道聯合國2758決議與台灣的歸屬無關」。

古屋圭司將總會中通過的「2024年度基本方針」決議文交給謝長廷。方針決議包括日華懇重申強烈支持台灣身為觀察員參與世界衛生組織（WHO），以及日華懇將成立「CPTPP研究小組」，為台灣加入CPTPP做好整備。

其他方針還有，日華懇基於深化台日民間與經濟關係，將啟動「地方交流促進小組」，促使地方首長與地方議員合力運作；以及日華懇為了深化台日政治、經濟、文化各方面的交流，將善用以年輕世代為主的「21世紀委員會」，並成立「女性議員交流小組」。

此外，今年是日華懇成立第51週年，日華懇指出，首先任務是組織慶賀520（台灣）正副總統就職典禮訪台團；未來計劃包括舉辦台灣、日本、美國戰略對話，以及在10月組成雙十國慶訪台團。（編輯：周永捷）1130509

逾280名日本跨黨派國會議員組成的日本日華議員懇談會8日下午在眾議院第一議員會館舉辦年度總會及意見交換會，將組織慶賀520（台灣）正副總統就職典禮訪台團。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月9日