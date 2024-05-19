蔡總統接見日本財團會長笹川陽平 盼協助加入CPTPP

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（中央社記者賴于榛台北19日電）總統蔡英文今天接見「日本財團」會長笹川陽平一行人，期盼日本財團持續協助新政府，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），持續深化台日夥伴關係。

蔡總統今天在總統府資政邱義仁、國安會秘書長顧立雄等人陪同下，在總統府接見「日本財團」會長笹川陽平一行人。笹川陽平明天預計參與520就職典禮。

蔡總統說，笹川陽平領導日本財團積極推動教育、社福等活動，促進全球和平發展，也長期支持台灣國際參與，協助台灣走向世界；同時也要藉此機會感謝日本政府，透過各項重要協定，深化彼此經濟、產業及文化交流，攜手面對疫情等挑戰。

蔡總統表示，台灣日前發生地震，日本官方與民間都捐款協助災後重建，充分展現台日友好情誼，同時，台日也是維護區域和平守護民主自由堅實夥伴，非常感謝日本政府在美日峰會等多個國際場合，對台海和平穩定表達重視。

蔡總統指出，面對區域威權主義擴張，台灣希望與日本以及更多民主夥伴國家加深各領域合作，也要拜託笹川陽平繼續協助台灣新政府，支持台灣加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ，並持續深化台日夥伴關係。

笹川陽平說，蔡總統對民主的熱情、信念、堅持帶來豐碩成果，讓台灣的存在以及台灣的民主，又深又廣地傳遞到全世界，整體而言台日交流、民眾互動、台日理解都比過去更加深厚。

他表示，相信在蔡總統協助下，新政權可以順利繼續活躍，他們也會持續與新政權合作，透過智庫笹川和平財團研究如何加深兩國相互理解的政策，也會致力促進台日友情。

笹川陽平說，過去與蔡總統見面時，曾見過蔡總統養的貓咪，詢問貓咪是否還很有精神，蔡總統則以日語回應表示，貓咪很有元氣。（編輯：蘇志宗）1130519

總統蔡英文（圖）19日在總統府接見「日本財團」會長笹川陽平一行人；蔡總統表示，笹川陽平領導日本財團積極推動教育、社福等活動，促進全球和平發展，也長期支持台灣國際參與，協助台灣走向世界。中央社記者張皓安攝 113年5月19日