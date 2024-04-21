評論指台灣入CPTPP受阻 學者：盼主席國加拿大助台一臂之力

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（中央社記者曾智怡台北21日電）CPTPP採共識決，有論點認為恐讓部分會員國以此為藉口，不願先和台灣展開非正式諮商。財經學者對此不諱言，是因有來自中國壓力，因此更要鼓勵今年主席國加拿大，從印太戰略、全球經濟安全角度，協助台灣加速入會程序。

台灣持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），媒體專欄文章指出，台灣和各會員國進行非正式諮商時，受到某些會員國的拒絕，這些國家要求在和台灣進行諮商前，台灣必須先與現有所有會員國達成共識，因此拖累台灣入會進程。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣向中央社說明，為讓入會程序進展順利，CPTPP鼓勵申請國從提出申請到成立入會工作小組之間，可和既有會員國做非正式諮商，但並無要求一定要取得共識才能溝通。

她指出，入會規則也沒有明定申請方式與細節，唯一的共識是去年紐西蘭擔任輪值主席國時，確立申請國需遵守高標準，且過去執行協定紀錄良好，並經共識決通過等原則性內容。

顏慧欣不諱言指出，部分CPTPP會員國會以「共識決」當作託辭，是因為有來自中國的壓力；她期待今年主席國加拿大，能展現「道德勇氣」的使命感，助台灣一臂之力。

她指出，加拿大是G7成員國，應站在更上位，從印太戰略角度思考，推進目前6個申請國入會進度；其中，台灣是G7確保供應鏈韌性的重要夥伴，且台灣過去不斷靠自身力量降低對中國依賴，確保不會成為供應鏈漏洞，加拿大更應協助台灣強化經濟韌性，擴展台灣FTA空間，以促進全球經濟安全。

顏慧欣表示，觀察商業連結性，加拿大欲發展ICT產業，而台灣ICT業者正從中國外移並尋找新夥伴，若要讓台灣產業放心並長期落腳加國，就需明確法律框架；再者，加拿大礦場豐富，台灣則缺乏自然資源，雙方極有潛力成為關鍵礦物盟友。

她強調，無論從戰略或商業利益角度，台灣對加拿大都存在重要性，應以此為基礎，積極向加國表達訴求。

顏慧欣表示，每一個擔任輪值國的會員國，都期待達成具體實績，如2023年紐西蘭擔任主席國期間完成英國入會，「今年加拿大想要留下什麼東西？」

她認為，既然CPTPP鼓勵申請國與會員國做非正式諮商，建議加拿大可致力向既有會員國傳達訊息，鼓勵他們在一定時間內和申請國展開非正式諮商，同時建立非正式工作小組，個別討論未來談判的要求或期待，如有共識結論，就能加速入會進度。（編輯：楊蘭軒）1130421