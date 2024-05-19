歐洲慶賀團出席520就職 外交部：展現挺台情誼

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）歐洲地區慶賀團訪台出席第16任總統副總統就職典禮，外交部今天表示，除友邦教廷派遣特使外，英國、法國等國以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」等12團39名外賓陸續抵台，展現歐洲各國對台灣的堅定支持與深厚情誼，將與歐洲強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟。

外交部發布新聞稿表示，歐洲地區國家出席第16任總統副總統就職典禮的慶賀團體，除友邦教廷派遣特使外，也包括英國、法國、德國、義大利、立陶宛、斯洛伐克、瑞典、烏克蘭，以及歐洲議會、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）等12團39名外賓，陸續於16日至20日抵台，外交部表示誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，歐洲地區來台外賓主要包括立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė）、歐洲議會外交委員會安全及防衛小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、英國國會友台小組共同主席羅根勛爵（Lord Rogan）及對台貿易特使佛克納勛爵（Lord Faulkner，另譯，福克納）兩名上議院副議長、義大利參議院首席副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及副議長龍祖利（Licia Ronzulli）、德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）、斯洛伐克國會友台小組主席杜斯托（Ondrej Dostál，另譯，杜斯達）、瑞典國會外交委員會議員賽德菲特（Margareta Cederfelt）等，展現歐洲各國對台灣的堅定支持與深厚情誼。

外交部表示，慶賀團在台期間，除出席就職典禮相關活動、分別晉見總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴外，也將會晤新任相關部會首長及各界領袖，並參訪重要文經建設，就台歐共同關切議題交換意見。

外交部指出，未來台灣將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。（編輯：蘇志宗）1130519