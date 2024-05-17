澳洲議員國會演說祝賀賴清德就職 向蔡總統致敬

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（中央社記者楊淳卉雪梨17日專電）5名澳洲國會跨黨派議員將出席5月20日總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴就職典禮。將訪台的聯邦眾議員巴克霍茲昨天在國會致詞，祝賀賴、蕭就職，並向將離任的總統蔡英文致敬。

澳洲國會跨黨派議員，包括工黨議員西科內（Raff Ciccone）、高斯林（Luke Gosling）、自由黨議員佛西特（David Fawcett）、錢德勒（Claire Chandler）, 巴克霍茲（Scott Buchholz）將出席中華民國第16任總統、副總統就職典禮。

巴克霍茲昨天在國會演說中表示，他向將就任的賴清德及蕭美琴表達衷心祝賀，這標誌了台灣充滿活力的民主里程碑，澳洲對這個重要時刻同樣期待與喜悅。長期以來，台灣與澳洲之間相互尊重，共享同樣的價值觀，及對民主與人權的承諾。藉由經濟與文化交流、促進印太地區和平與穩定的共同心願，台澳夥伴關係更加蓬勃，台灣更是澳洲重要的貿易夥伴。

「我們期待賴清德總統與蕭美琴副總統的領導，我深信台澳關係將在賴清德的領導下更加茁壯」，巴克霍茲說。

巴克霍茲讚揚賴清德在公共服務的豐富經驗與奉獻精神，為台灣未來帶來清晰的願景，蕭美琴在外交與立法領域的卓越表現，也將進一步推進台灣在世界舞台的角色。

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巴克霍茲也向即將卸任的蔡總統致敬，讚揚她卓越的領導力與韌性。他說，很榮幸2022年訪問台灣時曾與蔡總統會面，「她對於維護區域和平與穩定的勇氣與堅定不移的承諾，有助鞏固台灣成為一個更強大的民主國家」。儘管蔡在任內遇到許多挑戰，她仍努力維護民主價值。台灣在促進經濟成長與創新之際，也駕馭複雜的地緣政治動態。

巴克霍茲說，非常期待在520拜訪台灣，參與賴清德與蕭美琴的就職典禮，也很榮幸傳達來自澳洲國會台灣之友的祝賀，期待未來更加推進台澳關係，「在這個全球不確定的時代，我們比過去更需要合作，促進區域的和平與穩定」。（編輯：郭中翰）1130517