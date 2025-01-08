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蔡英文春聯曝心願 盼台灣人豐衣足食、好住安行

2025/1/8 15:29（1/8 15:54 更新）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）春節將至，前總統蔡英文在臉書公布今年度春聯題字為「豐衣足食、好住安行」，希望台灣能夠繼續走向世界，也祝福台灣人吃飽睡好。她也打趣說，如果大家家裡還貼得下第3張春聯，可考慮她的春聯。

蔡英文今天在臉書表示，先前曾問過民眾有沒有什麼新的願望，很多人都留言說想要「小英的春聯」，而想了很久，決定把2025年的願望放進春聯題字，包含希望台灣能夠繼續走向世界，台灣人能夠「豐衣足食」，也祝福大家吃飽睡好，「好住安行」。

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她也說明，不論是總統賴清德、 副總統蕭美琴聯名的「六順和春」，或是立法委員、中華職棒會長蔡其昌的「台灣尚勇」，都是非常搶手的春聯，但如果大家的家裡，還貼得下第3張春聯，可以考慮她的。

蔡英文指出，春聯印製連結貼在臉書開放給民眾自行下載印製。（編輯：張若瑤）1140108

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