不甩中國警告 澳洲跨黨派議員將出席賴清德就職典禮

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（中央社記者楊淳卉雪梨16日專電）澳洲國會跨黨派議員將出席520總統當選人賴清德就職典禮，中方警告，此舉可能破壞澳中關係，但一名將訪台議員表示，澳洲該如何與合作夥伴接觸不該由其他人決定。

澳洲國會跨黨派議員將組團出席賴清德就職典禮，包括澳洲工黨議員西科內（Raff Ciccone）、高斯林（Luke Gosling）、自由黨議員佛西特（David Fawcett）、錢德勒（Claire Chandler）, 巴克霍茲（Scott Buchholz）。

其中，錢德勒曾在去年9月與澳洲國會跨黨派議員訪問台灣。

中方對於澳洲政府發出警告，中國駐澳大利亞大使館昨抨擊澳洲聯邦議員擬「竄訪」台灣，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，並稱澳洲聯邦議員有官方身份，此舉違背了一個中國原則，希望澳方同中方一道，避免兩國關係受到不必要的干擾與破壞。

不過，將訪台的錢德勒向澳洲廣播公司（ABC）表示，期待著出席賴清德當選人的就職典禮，這延續了澳洲議會兩黨代表團訪問台灣的悠久歷史。

錢德勒強調，澳洲該如何與合作伙伴接觸不該由其他人來決定。

針對澳洲國會跨黨派議員將參與賴清德就職典禮訊息，外交部發言人劉永健今向中央社記者表示，目前沒有資訊可以提供。有關各國出席就職大典的賓客，外交部會適時對外說明。

駐澳大利亞代表徐佑典今向中央社記者表示，中國大使館的言論是蓄意扭曲外國政府官員訪問台灣的外交慣例。

徐佑典說，作為主權國家，中華民國（台灣）被廣泛承認是成熟的民主國家。 台灣今年1月的總統選舉受到了80多個國家領導人的讚揚，並被廣泛譽為民主行動的典範。

徐佑典說，澳洲與台灣共享自由與民主價值，「我們鼓勵並歡迎更多民選澳洲代表訪問台灣。」

此前，有5位澳洲國會跨黨派議員在今年4月訪問台灣，晉見總統蔡英文，並分別接受立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮款宴，高調訪台被澳洲媒體形容對中國的警告不屑一顧，「隱形式」訪台的時代已經結束。（編輯：陳承功）1130516