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柯建銘提雙罷 賴清德：理解感受但還有其他救濟方式

2025/1/8 16:54（1/8 17:14 更新）
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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，理解柯建銘與黨團的感受，憲法賦予憲政機關各種救濟權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力；他也強調，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

民進黨今天召開中常會，邀請行政院副院長鄭麗君專案報告「中小微企業多元振興策略」。民進黨發言人吳崢會後轉述賴清德談話，賴清德說，他元旦以「民主厚植國力，迎向世界新局」為題，向全民發表2025年的新年談話，並且提出新年的三大面向。

賴清德說，第一，要堅定地走在民主的道路上；第二，要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性；第三，要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

賴清德表示，針對近日立法院的紛爭，他要感謝柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤率領黨團，為堅守民主程序、憲政制度和人民福祉所付出的心力，民進黨黨團在立法院受制於席次劣勢，「我們可以理解總召與黨團同志的感受，但我們不能退卻，更要積極闡述我們鞏固、深化民主的決心。」

他說，憲法也賦予憲政機關行使各種救濟的權利，除了立法議事程序之外，尚有其他的憲政程序可以努力，行政院已經提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可以聲請釋憲，透過憲法法庭的判決，來明確憲政分際、維護憲政秩序、逐步鞏固憲政體制。

賴清德表示，民主就是人民作主，維持穩定的憲政體制運作，就能鞏固、深化民主，憲法所賦予人民的權利也能更加落實，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。

他認為，對民主要堅持，不能失望。謹記民主得來不易，所以更加明白民主需要細心照顧，走過困難和挑戰，必定能更加確立對民主的堅持。

賴清德說，全體黨公職要團結一致、眾志成城，審慎面對難題、一一克服各項挑戰，守護民主憲政的決心不能減少、帶領國家前進的步伐不能停滯。

賴清德呼籲朝野政黨，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉、國家利益為優先，讓國政順利推動，讓台灣站穩腳步、大步向前。

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另外，吳崢在記者會受訪表示，民間發起罷免行動的議題，今天常會並沒有進一步討論。

吳崢表示，柯建銘今天在中常會再次強調立法院長韓國瑜不適任。柯建銘認為，針對韓國瑜所作所為，民進黨團要展現相應態度，雖然民進黨在立法院是席次劣勢，但必須展現態度，同時在立法院進行相關議案處理，讓這樣的紀錄可以列入立法院公報，未來台灣民主歷史上可以回頭看這一刻。（編輯：翟思嘉）1140108

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