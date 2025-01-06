陳時中挺大罷免 黃國昌：極度不適任應立即撤換

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院政務委員陳時中喊出2月1日起就要「大罷免」。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天質疑，這是拿納稅人的錢來搞政治鬥爭，陳時中顯然已經極度不適任，要求行政院長卓榮泰立即撤換陳時中。

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，民進黨草屯鎮長補選參選人蔡銘軒5日成立競選總部，行政院政務委員陳時中出席說，2月1日起就要大罷免，一路走下去，讓台灣政治撥亂反正。

黃國昌上午受訪時表示，民進黨團總召柯建銘喊出要罷免在野黨41位立委，他要問現在民進黨主席是賴清德還是柯建銘，柯建銘說的是否能代表民進黨發言，這麼嚴肅的憲政問題，要請民進黨主席賴清德公開回應，民進黨要繼續傷害台灣民主法治到什麼境地。

黃國昌說，如果賴清德沒有授意，應該要想一想如何約束自家黨團總召，不要一天到晚恫嚇在野黨、傷害台灣民主。

黃國昌表示，至於陳時中的發言，最有必要回應的是卓榮泰，要說清楚、講明白，行政院所聘的政務委員，「是拿納稅人的錢來搞政治鬥爭嗎」，如果不是的話，陳時中作為政務委員，顯然已經極度不適任。

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黃國昌指出，之前立法院處理選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法時，陳時中在立法院外接受綠營節目主持人訪問時說要行政院長不副署法案，當時陳時中的發言就已經踩紅線，現在陳時中又出來號召要發動罷免在野黨立委，陳時中的言行已跨越政委該有的分際。

黃國昌說，台灣民眾黨立法院黨團會要求卓榮泰立即撤換陳時中，如果行政院不依法撤換陳時中的話，會具體反應在今年對行政院的預算審查上。（編輯：蘇志宗）1140106