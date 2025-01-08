加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚擴大民眾爭打疫苗 疾管署：大流行機會不大
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

傅崐萁：國民黨團沒有要對綠委提罷免

2025/1/8 15:38（1/8 15:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
國民黨總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，而國民黨立委賴士葆也曾回嗆國民黨團決議反制，要發動全面罷免民進黨38席區域立委。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨團沒有提起要罷免民進黨立委。

傅崐萁今天率國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，於黨團記者室召開「時事回應」記者會。

傅崐萁表示，每位代表民意的國會議員行使職權，有免於恐懼的自由。今天中華民國的執政黨用暴力、恐嚇，甚至拳腳相向，還有動輒鼓動群眾包圍國會，這在民主國家極其罕見。看看韓國總統尹錫悅現在是什麼樣的下場，再看看韓國國會議員當時被包圍時，是怎麼樣的勇敢展現民意。

他說，再次呼籲總統賴清德懸崖勒馬，不要再玩兩手策略，一手公開呼籲要跟立法院長韓國瑜喝咖啡，另一手在立法院要柯建銘呼籲罷免41席國民黨立委。

傅崐萁說，柯建銘是領薪水的人，是為賴清德工作的人，柯建銘也非常辛苦，又是不分區立委，「我們很了解，賴清德不願意伸出來的手，就由柯建銘來，完全執行賴清德的想法」，所以再次呼籲請賴清德、柯建銘不要再唱雙簧，要對國會實行罷免，就是想推動獨裁的事實，國民黨團絕對不會屈服。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

傅崐萁說，「但是我們不會像賴清德、柯建銘、民進黨如此的惡質」，國民黨團做好該做的工作，所有區域立委和不分區立委都會完成人民的託付，全心全意守好自己的選區、持續把為人民服務的事情做好，讓國會正常運作。

傅崐萁說，「國民黨團已經清楚表達，我們就是做好本分的工作，我們沒有提起要對民進黨立委有任何罷免」，這是國民黨團的立場。（編輯：蘇志宗）1140108

#柯建銘
#國民黨團
#傅崐萁
延伸閱讀
民進黨：國民黨對罷免態度雙標 會激起公民團體憤怒柯建銘揚言雙罷 國民黨團大會討論正面迎戰反制陳時中挺大罷免 黃國昌：極度不適任應立即撤換反制柯建銘推雙罷 國民黨嗆將以罷制罷柯建銘揚言雙罷 朱立倫：全面備戰以戰止戰
傅崐萁
藍拒邀卓榮泰立院報告 綠：覆議案不要只淪為表決傅崐萁：1/21會期結束前 一定把總預算案審查完
柯建銘
柯建銘拋雙罷 王世堅：反對仇恨式罷免林右昌：府院黨未具體討論罷免 若全面對抗怎執政
國民黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民眾黨號召1/11上街頭 朱立倫聲援不到場尊重國民黨內自由參與
108
更多編輯台推薦新聞：