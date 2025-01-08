民進黨：國民黨對罷免態度雙標 會激起公民團體憤怒

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（中央社記者葉素萍台北8日電）傳出國民黨中央將成立「罷免指揮總部」，民進黨發言人吳崢今天說，國民黨對罷免態度雙標，就是「藍能你不能」，一方面用多數暴力沒收人民罷免權，另一方面又恫嚇要用政黨之力鎖定民進黨立委罷免，會激起更多公民團體憤怒。

民進黨立委吳沛憶、民進黨發言人吳崢、律師陳又新今天召開「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會，媒體詢問，傳出國民黨中央將成立「罷免指揮總部」。

吳崢表示，民進黨與政府的立場都是強調民生先行，在立法院希望能優先處理福國利民法案，很遺憾國民黨把政治性及自肥法案擺在第一位，114年度中央總預算至今審不完，可能要拖到農曆年後，軍公教加薪3%可能無法在年前入帳，國民黨政治先行、民生擺後面，已影響到諸多人民權益。

他說，國民黨通過罷免連署要附身分證影本，拉高罷免門檻，未來還要讓罷免門檻要比當選票數再加一；國民黨一方面利用多數暴力沒收人民罷免權，讓罷免權難以行使，另一方面又恫嚇要用政黨之力，鎖定民進黨立委罷免。

吳崢認為，國民黨看待罷免的態度就是「藍能你不能」，讓未來沒有龐大資源及組織系統的人民及公民團體難以行使罷免權，現在國民黨又要針對民進黨立委罷免，因為國民黨家底厚、有龐大資源做後盾，還有地方龐大基層組織、民眾服務站可以幫忙收連署書；這種政治惡鬥先行，以國民黨為尊的做法，台灣人民不會認同，也只會激起更多公民團體憤怒。

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吳沛憶說，罷免要提出正當理由，但國民黨提出的理由竟只因為國民黨立委要被罷免，這就是惡意的罷免，民進黨反對沒有正當理由的惡罷，但民進黨支持公民罷免權利及行動。

她說，民進黨是個政黨，也是個社會團體，社會團體與公民團體之間，相互的合作連結，是相當正常，關鍵在於彼此的理念價值是否一致，所以未來也會密切觀察，與各地罷免團體彼此了解。（編輯：蘇龍麒）1140108