柯建銘揚言雙罷 朱立倫：全面備戰以戰止戰

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘拋出罷免41席國民黨區域立委，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨已經做好全面戰鬥準備，雖然國民黨希望和不要戰，但人不犯我、我不犯人，國民黨備戰不求戰，若要戰，就以戰止戰，這是基本態度。

柯建銘4日指出要推動「雙罷」，罷免立法院長韓國瑜、改選立法院正副院長，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，總統賴清德不要每天只想當民進黨主席，也不要想癱瘓國會，變成綠色獨裁，這絕非民主國家領導者所應該做的事。但其實柯建銘只是說出了賴總統的意志，不過還是希望賴總統能懸崖勒馬，國民黨態度很清楚，朝野要和、台灣要和，大家共同團結努力，為民眾打拚。

朱立倫強調，民進黨已經做好全面戰鬥準備，國民黨就要做好備戰準備，備戰而不求戰，若要戰就以戰止戰。賴總統到目前為止還是要鬥在野黨、戰在野黨，國民黨希望和不要戰，但人不犯我，我不犯人，備戰不求戰，以戰止戰是基本態度。

朱立倫也提到，過去兩週立法院推動許多福國利民的民生法案，像是昨天通過警察人員人事條例部分條文，大家追求的是警消人員的公平正義，但民進黨則是在創造世代對立的公平正義；修法可為警消海巡空勤人員爭取部分公平正義，也可鼓勵現有的警消士氣，同時能讓更多年輕人，願意投入治安、消防等工作。

朱立倫說明，民進黨不要再欺騙年輕人，說退休警消人員都可以拿到新台幣7萬多元，甚至昨天還說未來50年財政缺口將達到1761億元，民進黨單單今年補貼勞保、台電就分別達到1000億元與2000億元，原因就是錯誤的能源政策以及財務政策，如果再要用50年做標準，下次乾脆說100年好了。

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朱立倫強調，對於警、消、海巡、空勤人員付出生命健康代價，國民黨爭取部分公平正義，鼓勵現有警消人員士氣，也讓更多年輕人願意投入消防警察工作，希望社會大眾看清民進黨的嘴臉，不但製造對立，還要提出釋憲，完全不知道給為國家付出最多的軍警消，甚至公教人員一個基本的尊重態度。

此外，針對中國西藏日喀則市定日縣發生芮氏規模6.8強震，釀重大傷亡，朱立倫指出，對於受難的民眾以及家屬，誠摯表達哀悼，希望能趕快救災，撫平所有家屬跟罹難者的傷痛。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140108