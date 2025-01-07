柯建銘揚言雙罷 國民黨團大會討論正面迎戰反制

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（中央社記者范正祥台北7日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘日前揚言，要罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委。國民黨團今天舉行黨團大會，據轉述，在這場閉門會議中，多位立委呼籲對民進黨不再容忍，主張正面迎戰反制。

不過，對於外傳國民黨團大會決議，不只罷免4位民進黨立委，而要罷免38位民進黨區域立委，全面開戰，今天出席黨團大會的國民黨團書記長林思銘接受媒體訪問時澄清，沒有這件事情。

包括國民黨立委陳玉珍在內、多位出席黨團大會與會者回應中央社記者詢問時也說，今天國民黨團大會上，立委對於柯建銘日前提出罷免立法院正副院長與國民黨41席區域立委一事有提出討論，大家質疑執政的民進黨當家鬧事，非常不應該，國民黨不會再容忍。陳玉珍說，但是今天黨團大會並沒有「決議」要全面罷免民進黨區域立委，傳聞有誤。

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國民黨立委賴士葆今天接受媒體聯訪時說，他主張鎖定38位民進黨區域立委全面開戰，分階段進行。他表示，柯建銘算盤都不會算，還以為民進黨全面執政，罷掉改選後席次會增加，但不管怎麼看，罷掉再改選民進黨席次一定掉。

賴士葆說，行政院政務委員陳時中附和大罷免，陳時中要下台，不然行政院長卓榮泰怎麼對立法院交代、負責，陳時中對在野立委開戰，預算是不要了嗎。（編輯：翟思嘉）1140107