反制柯建銘推雙罷 藍嗆將以罷制罷

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（中央社記者王承中台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，國民黨團書記長林思銘今天表示，敬告柯建銘，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制作為。國民黨團副書記長羅智強說，民進黨如果要發動仇恨式的惡意罷免，國民黨只有為民主制衡挺身反抗，以罷制罷。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，針對近日國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長羅智強、林沛祥，以及國民黨立委徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「柯建銘鬼話連篇，有臉惡搞在野黨，從不自我檢討？」記者會。

林思銘指出，柯建銘如此脫序、離譜的發言，到底是要演給誰看。柯建銘身為執政黨的立法院黨團總召，不思跟在野黨好好溝通協調，只想打架鬧事、霸占主席台、曲解憲法、毀憲亂政，到底是老驥伏櫪，還是黔驢技窮。

林思銘表示，敬告柯建銘，國會殿堂不是柯建銘惡鬥的鬥牛場，台灣是全民的台灣，不是民進黨的台灣，「罷免救台灣」根本就是「罷免亂台灣」，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制作為，民進黨等著看。

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林沛祥指出，大罷免時間就從柯建銘開始，國民黨會全力迎戰，以罷制霸，用罷免制衡霸凌、霸道，不能讓綠色霸權繼續下去，也不能讓民主只有一言台。國民黨不能辜負總統大選60%的民意，必須站出來，全力迎戰大罷免。

羅智強表示，柯建銘的話就是民進黨跟總統賴清德的真心話，敬告民進黨，不要以為國民黨會放任民主制衡被民進黨完全踐踏。民進黨如果要發動仇恨式的惡意罷免，國民黨只有挺身反抗，為台灣的民主制衡反抗，也會號召全台灣反對惡罷的民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。（編輯：蘇龍麒）1140106