加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金球獎黛咪摩兒「懼裂」封后 從影逾40年首獲獎：我還沒過氣
首頁 / 政治

反制柯建銘推雙罷 藍嗆將以罷制罷

2025/1/6 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北6日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘提出「雙罷」，國民黨團書記長林思銘今天表示，敬告柯建銘，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制作為。國民黨團副書記長羅智強說，民進黨如果要發動仇恨式的惡意罷免，國民黨只有為民主制衡挺身反抗，以罷制罷。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，針對近日國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長羅智強、林沛祥，以及國民黨立委徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「柯建銘鬼話連篇，有臉惡搞在野黨，從不自我檢討？」記者會。

林思銘指出，柯建銘如此脫序、離譜的發言，到底是要演給誰看。柯建銘身為執政黨的立法院黨團總召，不思跟在野黨好好溝通協調，只想打架鬧事、霸占主席台、曲解憲法、毀憲亂政，到底是老驥伏櫪，還是黔驢技窮。

林思銘表示，敬告柯建銘，國會殿堂不是柯建銘惡鬥的鬥牛場，台灣是全民的台灣，不是民進黨的台灣，「罷免救台灣」根本就是「罷免亂台灣」，國民黨不會是軟柿子，必定會有反制作為，民進黨等著看。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林沛祥指出，大罷免時間就從柯建銘開始，國民黨會全力迎戰，以罷制霸，用罷免制衡霸凌、霸道，不能讓綠色霸權繼續下去，也不能讓民主只有一言台。國民黨不能辜負總統大選60%的民意，必須站出來，全力迎戰大罷免。

羅智強表示，柯建銘的話就是民進黨跟總統賴清德的真心話，敬告民進黨，不要以為國民黨會放任民主制衡被民進黨完全踐踏。民進黨如果要發動仇恨式的惡意罷免，國民黨只有挺身反抗，為台灣的民主制衡反抗，也會號召全台灣反對惡罷的民眾站出來，以罷制罷，民進黨走著瞧。（編輯：蘇龍麒）1140106

柯建銘
柯建銘委任律師提告 徐巧芯：法院見柯建銘推大罷免 侯友宜：台灣不需要仇恨式動員
林思銘
老人福利法修法長者免健保費惹議 立委楊瓊瓔撤案黨政人士：藍白擬癱瘓憲法法庭 助財劃法選罷法闖關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：